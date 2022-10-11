وزارة التضامن الاجتماعي تؤسس أول مركز لضحايا الاتجار بالبشر

​كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تأسيس أول مركز لضحايا الاتجار بالبشر ، ودراسة الوزارة لتشييد مركز آخر.

جاءت تصريحات الوزيرة خلال كلمتها في المؤتمر الذي تنظمه شركة “لوريال مصر”، العاملة في صناعة مستحضرات التجميل بالتعاون وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة كير مصر للتنمية.

المؤتمر شهد الاحتفال بتخريج اول دفعة من مشروع الشراكة الخاص ببرنامج “تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة” في الجيزة والقليوبية، وتمكين السيدات اجتماعيا واقتصاديا مع برنامج لوريال “الجمال من أجل حياه أفضل”.

شارك خلال الاحتفال، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبنوا جوليا، المدير العام لشركة لوريال مصر، والمهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ودكتور حازم فهمي، المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية.