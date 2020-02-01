وزارة التربية والتعليم: تخريج 1000 طالب من معسكر التأهيل السلوكي

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخرج 1000 طالب من معسكر أسبوع التأهيل السلوكي، ضمن خطة إعداد وتأهيل طلاب التعليم الفني.

جدير بالذكر أن معسكر أسبوع التأهيل السلوكى بدأ عام 2012 فى 3 مدارس بالقاهرة، ووصل هذا العام إلى 8 مدارس بـ6 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، البحر الأحمر، بورسعيد، الإسماعيلية.

وحضر الاحتفال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، ومحمد حسن العضو المنتدب لمجموعة شركات أمريكانا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة ومجموعة شركات أمريكانا الذى يتبنى نظام التعليم المزدوج بمنظومة التعليم الفنى.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن احتفالية اليوم هى نتاج تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتطوير منظومة التعليم الفني.

واستكمل مجاهد أن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارى من أجل تأهيل الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد مجاهد أن الشراكة مع القطاع الخاص هى أحد أهم ركائز إصلاح وتطوير منظومة التعليم الفنى؛ حيث يوجد حاليًا أكثر من 60 ألف طالب في نظام التعليم المزدوج وأكثر من 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية أنشئت بالشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات كثيرة.

وأوضح مجاهد إن من بين مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، تصنيع المعدات المنزلية، و التشييد والبناء، وصناعة المعدات الكهربية، وصناعة الحلى والمجوهرات، الإنتاج الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى، الوجبات السريعة، تكنولوجيا المعلومات.

وأشار محمد حسن، إلى أن ما تم بالمعسكر واحتفالية اليوم هو جزء من المسؤولية المجتمعية لشركتهم.

ووعد حسن الطلاب بتقديم مستوى متميز من التدريب والتعليم لهم بمطاعمها.

كما أعلن حسن أنه من المقرر زيادة مكافأة التدريب المقدمة للطلاب من 900 جنيه إلى 1100 جنيه شهريًا، كما سيتم زيادة عدد الطلاب بمعسكر أسبوع التأهيل من 1000 طالب ليصل إلى 1500 طالب العام المقبل.