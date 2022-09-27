وزارة التربية والتعليم: السبت القادم بدء العام الدراسي 2022-2023

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022-2023 للمدارس المصرية يوم السبت القادم الموافق الأول من أكتوبر 2022.

يذكر أن موعد بدء الدراسة 2022-2023 للمدارس المصرية كانت يوم 24 سبتمبر ولكن تم التأجيل لمدة أسبوع واحد فقط لتبدأ يوم 1 أكتوبر مع بداية العام الدراسي للجامعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ويبدأ العام الدراسي يوم السبت 1 / 10 / 2022 وينتهي يوم الخميس 8 / 6 / 2023، ويستمر لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول و 96 يوم للفصل الدراسي الثاني.

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم 1 أكتوبر 2022 وينتهي يوم 26 / 1 / 2023، وتبدآ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 14 / 1 / 2023 حتى الخميس الموافق 26 / 1 / 2023.

وتبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 28 / 1 / 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 / 2 / 2023.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 12-2-2023 حتى يوم الخميس 8-6-2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 3-6-2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.