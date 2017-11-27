وزارة التخطيط: 445 مليون جنيه استثمارات لقطاع الثقافة

المال ـ خاص: أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على حرص الدولة على نشر الثقافة بين فئات الشعب، مؤكدة عدة أهداف رئيسية منها تمكين كل الفئات الاجتماعية من حق الوصول إلى المعرفة من خلال تقليص الفجوة الرقمية وزيادة الاعتماد على مصادر الإنترنت والاهتمام بتحسين ثقافة الطفل

المال ـ خاص:

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على حرص الدولة على نشر الثقافة بين فئات الشعب، مؤكدة عدة أهداف رئيسية منها تمكين كل الفئات الاجتماعية من حق الوصول إلى المعرفة من خلال تقليص الفجوة الرقمية وزيادة الاعتماد على مصادر الإنترنت والاهتمام بتحسين ثقافة الطفل وتفعيل دور المؤسسات الثقافية وتشجيع ودعم المبادرات الثقافية والشبابية والمهرجانات الفنية.

وأضافت بأن الحكومة تسعى إلى التوسع في تقديم الخدمة الثقافية لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمحافظات والأقاليم وتقليص الفجوة الجغرافية وتنمية قدرات الكوادر الثقافية من خلال برنامج رفع كفاءة إدارة البنية الاساسية للخدمات الثقافية وتوسيع نطاقها من خلال تنفيذ وتطوير 23 قصرا ثقافيا وتطوير وإنشاء بيوت الأطفال تطوير عدد من المتاحف وشراء المقتنيات الفنية والتطوير الشامل للمسارح والبنية الأساسية للمكتبات العامة وترميم ومعالجة الكتب والدوريات العلمية.

وأشارت السعيد إلى جهود الحكومة لإقامة معارض للكتب بجميع المحافظات مع التركيز على محافظات الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة المهرجانات السينمائية والمسرحية وكذا تطوير دار الأوبرا المصرية وإنشاء فروع جديدة لها بالمحافظات.

ونوهت السعيد إلى مشروع إصلاح وترميم وتطوير المركز القومي للسينما ومشروع تطوير اكاديمية الفنون بإيطاليا وتزويدها بالتجهيزات اللازمة بالإضافة الى دعم وترويج الحرف التراثية وإقامة برنامج تأهيل فني للحرف التقليدية وإقامة برنامج قومي يتبنى التعريف بالحرف التراثية ويعمل على تطويرها واستمراريتها.