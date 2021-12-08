وزارة التخطيط وجامعة اسلسكا مصر تحتفلان بتخريج 404 موظفين حكوميين.. غدًا

تحتفل غدًا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة اسلسكا مصر بتخريج 404 موظفين حكوميين، لحصولهم على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة اسلسكا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عدد من الوزراء وقيادات شركات القطاع العام المصرية، والدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا مصر، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا مصر، والدكتورة فرنواسز كروز المدير الأكاديمي بجامعة اسلسكا باريس.

ويأتي حفل التخرج في إطار المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات، والتي تهدف إلى تكوين قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية، كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري للدولة، وذلك من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات المختلفة.

يشار إلى أن المنحة الدراسية مقدمة من جامعة اسلسكا لموظفي الجهاز الإداري تأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة اسلسكا مصر والذي بدأ في 2015 لتأهيل 1500 موظف حكومي.