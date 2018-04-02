وزارة التخطيط تهنئ السيسي لفوزة بفترة ولاية ثانية

المال خاصتقدمت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة ولاية ثانية، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوزه بنسبة 97.08%.كما أعربت د.هالة السعيد عن سعادتها بفوز السيد الرئيس بالانتخابات مشيرة إلى استمرار ال

المال خاص

تقدمت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة ولاية ثانية، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوزه بنسبة 97.08%.

كما أعربت د.هالة السعيد عن سعادتها بفوز السيد الرئيس بالانتخابات مشيرة إلى استمرار التكاتف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأوضحت السعيد أن الشعب المصري جدد ثقته بالقيادة الرشيدة مشيده بدور الشعب العظيم ودور المرأة المصرية في العملية الانتخابيه، مؤكدة أن نتيجة الانتخابات جاءت معبره عن إرادة حقيقية من الشعب دون تدخل من أي جانب.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الفترة القادمة ستكون استكمالًا لمسيرة البناء والتنمية التي بدأها سيادة الرئيس بمشاركة الشعب المصري متمنيه لسيادته التوفيق الدائم وتحقيق كل ما يتمناه خيرًا لمصرنا الحبيب.

ويُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حصل على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، بنسبة 97.8% من الأصوات الصحية والتي بلغت 22 مليونا و491 ألفًا و921 صوتًا بنسبة 92.73%، وذلك في الانتخابات الرئاسية التي استمرت في الفترة من 26 إلى 28 من مارس الحالي.