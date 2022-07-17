وزارة التخطيط تطلق فعاليات الدورة الخامسة من التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم فعاليات الدورة الخامسة من التدريب الصيفي لطلاب الجامعات للعام الحالي 2022.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية دور الشباب في الدولة إذ تتميز مصر بكون 60% من سكانها من الشباب، موضحة أن الشباب هم الثروة القومية الحقيقية التي لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل.

وأكدت وزيرة التخطيط، فى بيان اليوم، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توفير العديد من السبل والآليات التي تسهم في العمل على تنمية مهاراتهم والاستفادة من أفكارهم الشابة وإبداعاتهم بوصفهم قادة المستقبل، مشيرة إلى المبادرات التي تقدمها الوزارة مبادرة كن سفيرًا وسفراء المناخ، فضلًا عن مشروع رواد 2030، والتدريب الصيفي الذي تقدمه الوزارة سنويًا لطلاب الجامعات.

ومن جانبه استعرض طارق عبد الخالق مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للموارد البشرية، مهام عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والملفات التي تعمل عليها، موضحًا أن الوزارة هي المسئولة عن التخطيط الفعال وكفاءة الإدارة للاستثمارات الحكومية في الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية في البلاد.

وأكد عبد الخالق أن فترة التدريب ستشهد عددًا من ورش العمل يقدمها عددًا من مسئولي القطاعات بالوزارة لاستعراض نبذة عن كل قطاع ووحدة، والزيارات الميدانية الخاصة بالجهات التابعة للوزارة.

وتابع عبد الخالق: إن أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يخص مجال التخطيط تتضمن إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ، دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف أنه فيما يتعلق بأهداف الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية فإنها تتمثل في صياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية: رؤية مصر 2030 بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، إعداد التقارير الدولية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية، واقتراح السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها.

كما استعرض عبد الخالق الجهات التابعة للوزارة مشيرًا إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموغرافي بالقاهرة والمسئول عن المشروعات المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية، كما أشار عبد الخالق إلى جائزة مصر للتميز الحكومي وأهميتها في خلق روح التنافس، ومشروع رواد 2030 التابع للوزارة والذي تم تنفيذه لتمكين الشباب من إنشاء مؤسسات خاصة وتعزيز دور ريادة الأعمال.

وأضاف أنه في عام 2018 شهد التدريب الصيفي الذي تقدمه الوزارة مشاركة 49 طالبا، بينما ارتفع العدد في 2019 ليصل إلى 79 طالبا، وشهد عام 2020 “عام كورونا” مشاركة 5 طلاب فقط، وعام 2021 شهد مشاركة 51 طالبا، مشيرا إلى أن العام يشهد مشاركة 60 طالبا من جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان، والجامعة الأمريكية والألمانية، والبريطانية وأكاديمية السادات وجامعة المستقبل.

وخلال الورشة قدم فريق عمل وحدة الموارد البشرية بالوزارة عرضًا مختصرًا عن عمل الوحدة والإدارات الداخلية لها.

شارك بالورشة طارق عبد الخالق مستشار الوزيرة للموارد البشرية، م.خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشؤون التحول الرقمي، محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، كمال نصر مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني، وعددًا من رؤساء القطاعات.