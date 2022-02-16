استثمار

وزارة التخطيط تطلق اول مظلة عامة لمجالس المهارات القطاعية في مصر

بهدف رفع كفاءة سوق العمل المصري،
عصام عميرة 12:22 م, الأربعاء, 16 فبراير 22 12:22 م, الأربعاء, 16 فبراير 22

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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية توقيع مذكر تفاهم مع مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نهاية الأسبوع الجاري، لإنشاء اول منصة لمجالس المهارات القطاعية تكون مطلة لكافة مجالس المهارات في مصر وتقوم بالتنسيق بين محالس المهارات في كافة القطاعات وذلك
وتهدف لرفع كفاءة سوق العمل المصري، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتوضيح الأدوات المنهجية التي سيتم استخدامها لقياس مدي التقدم في إحرازها.

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وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذه المنصه تأتي في اطار خطةالبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي تقوم بالإشراف على تنفيذه الوزارة؛ وتدعم المبادرات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة في سبيل رفع كفاءة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية.

تحسين كفاءة سوق العمل


وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة ستقوم بتوفير الإطار المؤسسي المناسب لإنشاء وتطوير مظلة لدعم إنشاء مجالس مهارات قطاعية كمنصات تهدف لتحسين كفاءة سوق العمل وكذلك للمساهمة في ضمان جودة الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، وتطوير منظومة لحوكمة مجالس المهارات القطاعية تضمن الاستدامة المالية والفنية لها على المدي الطويل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الجهات المعنية، في ضوء الدراسات والتجارب الدولية أخذًا في الاعتبار ما يتوافق مع الحالة المصرية.

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تابعت الدكتورة هالة السعيد، أن الوزارة ستقوم كذلك بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر وبالمشاركة مع كل الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة الممثلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لوضع استراتيجية لإنشاء وتطوير مجالس المهارات القطاعية والتواصل مع الجهات الدولية المماثلة للمجالس المنشأة، بهدف تبادل الخبرات والدخول في اتفاقات توءمة مع بعض هذه الجهات.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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