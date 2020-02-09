وزارة التخطيط تشارك باجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة، الذي نظمه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في بيان إن المشروع يرتبط بمجالات التنمية المستدامة، ويعد ملف الصحة أحد الملفات التى توليها الدولة أهمية كبرى.

وزيرة التخطيط : 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحية

وقالت وزيرة التخطيط أن خطة العام المالي الحالي 2019/ 2020 تستهدف 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحية، ليصل معدل نمو في نشاط الصحة إلى 18.2%.

وتابعت وزيرة التخطيط أن مستهدفات وزارة الصحة تخصص نسبة 47.5% للمبادرات الرئيسية، التي تتضمن نسبة 69.3% للتأمين الصحي الشامل، و9.3% لمبادرة حياة كريمة و32.8% للبرامج الطبية.

واستعرض ممثلو وزارة التخطيط المشاركون بالاجتماع المشروعات الرئيسية بديوان عام وزارة الصحة والسكان لعام 2019/2020.

ويضم الوفد الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع التنمية البشرية والمجتمعية، والدكتورة ابتسام الجعفراوي كخبير أكاديمي شاركت في عملية التحديث فيما يخص الفجوة الصحية.

وتتضمن أبرز المشروعات مشروع المراكز الطبية المتخصصة بمبلغ 1.452 مليار جنيه، ومشروع المستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة بمبلغ 3.370 مليار جنيه، ومشروع القرى الأكثر احتياجاً بمبلغ 925 مليون جنيه، إلى جانب مشروع وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية، بمبلغ 537 مليون جنيه ومستشفيات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل بمبلغ 673 مليون جنيه، والمستشفيات النموذجية (مشروع قومي) بمبلغ 286 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع فصل البلازما (مشروع قومي) بمبلغ 65 مليون جنيه.

وتابع ممثلو الوزارة لاستعراض الركائز الأساسية للقطاع الصحى التي تستند إلى الاستمرارية، والكفاءة والمساواة مع الجودة والشمولية، متابعة أن الهدف الاستراتيجي لوزارة الصحة والسكان يتمركز حول الوصول لتغطية تأمينية شاملة لكل المواطنين بحزمة خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه حتى الآن في تطوير عمل المنصة التعليمية الإقليمية ووضع خطة للعمل خلال عام 2020.



