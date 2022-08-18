وزارة التخطيط تسلم محافظة القاهرة مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمات للمواطنين

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم عدد (4) مركز تكنولوجي متنقل لمحافظة القاهرة لكل من أحياء (الموسكى، شرق مدينة نصر، حدائق القبة، الوايلى) لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء، وذلك فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وفي ضوء العمل من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل الطرق وبكفاءة ويسر، وبالتعاون مع كافة وزارات وجهات الدولة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تلك المراكز التي تسلمتها محافظة القاهرة تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ليصل عدد المركز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المواطنين المسلمة لوزارة التنمية المحلية إلى (37) مركزا تكنولوجيا متنقلا على مستوى كافة محافظات الجمهورية ضمن خطة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وبالتالي تحقيق رضاء المواطن .

من جانبه صرح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية أن هذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، ومنعًا للتكدس والزحام في أماكن تقديم الخدمات المختلفة.

يشار إلى خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء تشمل طلب تصالح عن مخالفات المباني، طلب بيان صلاحية موقع، طلب تجديد ترخيص أعمال بناء، طلب توصيل مرافق دائمة، طلب ترخيص إعــلان، وذلك بإستخدام وسائل الدفع الألكترونى ووسائل التأمين اللازمة.