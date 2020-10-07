استثمار

وزارة التخطيط تستعرض وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة

تتضمن 330 مؤشر أداء استراتيجي
أحمد عاشور 3:48 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 3:48 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز المعلومات حول وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.

وتتضمن وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية حوالى 330 مؤشر أداء استراتيجي، وقد تم تحديد تلك المؤشرات فى ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

كما تشمل مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة؛ تلك التى تضمن القدرة على القياس والمتابعة الدورية، وتتضمن عرضًا واضحًا لمؤشرات الأداء الاستراتيجية المرتبطة بأهداف برنامج عمل الحكومة.

اقرأ أيضا  اتفاق بين «السياحة» و«الطيران» على تخفيضات لرحلات الأقصر وأسوان

وفى هذا الإطار قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إن وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية تتم فى إطار جهود الحكومة لتبني التخطيط المبني على الأدلة ونشر ثقافة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف حلمي أن الوثيقة تتضمن كذلك عرضًا تفصيليًا للبرامج الرئيسة، والفرعية الخاصة بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.. وهي خمسة أهداف أساسية تتمثل فى حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

اقرأ أيضا  وزيرة التعاون تبحث مع السفير الفرنسي مشروعات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بقيمة مليار يورو

بالإضافة إلى النهوض بمستويات التشغيل، والهدف الخامس والأخير يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

ملف الكاتب أحمد عاشور

اقرأ أيضاً

نائب وزيرة التخطيط تشارك فى الاجتماع رفيع المستوى السادس لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي

أحمد عاشور 6:18 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

وزيرة التخطيط توضح عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة «كوفيد-19»

أحمد عاشور 12:28 م, الأحد, 4 أكتوبر 20

التخطيط: الزيادة السكانية تسير بمعدل فرد كل 18 ثانية

أحمد عاشور 3:01 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

16.9 مليار جنيه لتوسيع وتطوير قناة السويس رغم «كورونا»

أحمد عاشور 10:57 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20

مشروع رواد 2030 يتابع حملة «ابدأ مستقبلك» بجامعة مصر للتعلم الإلكترونى

أحمد عاشور 12:04 م, السبت, 19 سبتمبر 20

وزيرة التخطيط تعلن الفائزين بأول 3 مراكز فى جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

أحمد عاشور 4:24 م, الثلاثاء, 15 سبتمبر 20