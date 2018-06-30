وزارة التخطيط تستعرض رحلة التميز في القطاع الحكومي

المال - خاصتستضيف مصر، مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، والذى تعقده وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، يومي 3 و4 يوليو، فى إطار الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بمجال تحديث الأداء الحكومي.وتتناول و

المال – خاص

تستضيف مصر، مؤتمر “مصر للتميز الحكومي 2018″، والذى تعقده وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، يومي 3 و4 يوليو، فى إطار الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بمجال تحديث الأداء الحكومي.

وتتناول وزارة التخطيط خلال أيام انعقاد المؤتمر رحلة التميز في القطاع الحكومي والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى بناء ثقافة التميز في القطاع الحكومي بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان الكفاءة في تعهيد الخدمات بمشاركة كلٍ من م. هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ومن الجانب الإماراتى معالي ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مؤتمر مصر للتميز الحكومي يوفر فرصة مهمة للاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث الأداء الحكومي، وصولاً إلى العمل على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، مؤكدة أن الاستثمار في الثروات البشرية والكفاءات وتحفيز العناصر الجيدة في المؤسسات هو هدف مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي، ما يسعى المؤتمر إلى التركيز عليه بما يخدم الرؤية المشتركة لرفع كفاءة العمل الحكومي.

وأضاف السيد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن مصر والإمارات تعملان على بناء نموذج تعاون إداري ومعرفي حكومي عربي يرسخ العلاقة التاريخية، ويطلق تجربة جديدة في التعاون بين الدول العربية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعارف المكتسبة والاستفادة المتبادلة من الممارسات المتميزة، قائلا:”هذا ما نتطلع إليه من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية”.

يذكر أن انعقاد مؤتمر “مصر للتميز الحكومي 2018” يأتي كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي الموقعة بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 في فبراير الماضي.