وزارة التخطيط تحتفل باليوم العالمي للشباب بطريقة خاصة

وتطلق حملة "شباب التخطيط والتنمية الاقتصادية" لتسليط الضوء على فريق عمل الوزارة من الشباب

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منصاتها الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى حملة بعنوان “شباب التخطيط والتنمية الاقتصادية” .

وتهدف إلى تسليط الضوء والتعريف بفريق عمل الوزارة من الشباب.

وزيرة التخطيط:الاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للشباب؛ والذى يتم الاحتفال به يوم 12 أغسطس من كل عام.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دور الشباب في المجتمع.

وزيرة التخطيط : شباب مصر ثروة قومية يجب استغلالها

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

وقالت وزيرة التخطيط أن مصر تتميز بأن نسبة كبيرة من سكانها من الشباب، فهم ثروة قومية يجب استغلالها بالشكل الأمثل.

وأشارت في بيان لوزارة التخطيط اليوم أن الدولة تستهدف الاستثمار في الشباب؛ فالاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أضافت السعيد أن الشباب يعد جزءًا أصيلا من رؤية مصر 2030 بمشاركته في إعدادها وتحديثها وأن الرؤية تسعى إلى تحقيق النمو الاحتوائي للفئات الأولى بالرعاية كالشباب والمرأة.

وأكدت أن دمج تلك الفئات برؤية مصر 2030 ليس خيارًا بل هو ضرورة موجبة باعتبارهم قادة المستقبل.

وزارة التخطيط : الدولة التي بها شباب أكثر تكون أكثر نشاطا

وتابعت أن الشباب هم من سيتولون المراكز القيادية بالجهات المختلفة.

وأوضحت أن فئة الشباب تعد بمثابة قوة اجتماعية ضاربة وهائلة، فالبلدان التي تكون بها نسبة الشباب أكبر كمصر؛ تكون أكثر نشاطًا وتقدمًا من غيرها.

وتابع أن الشباب يساهم في إصلاح جميع المجالات في المجتمع وتنميتها.

مستشار وزير التخطيط : الشباب تلعب دورا رئيسيا في احداث التغير



من جانبه أشار رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن فئة الشباب تلعب دورًا أساسيًا في إحداث التغيير بالمجتمعات كونهم الفئة الأكثر تقبلًا للتطور.

وذلك لتمكنهم و التكيف بسهولة مع المستجدات وإيجاد الأفكار الإبداعية ، يقول جلال .

وأوضح أن الدولة المصرية تضع الشباب كأولوية باعتبارهم أحد المقومات الأساسية التى يمكن الاستناد إليها لتحقيق دفعة قوية.

حملة وزارة التخطيط تستمر لمدة أسبوعين

و الحملة تم نشرها على المنصات الإلكترونية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى ستستمر لمدة أسبوعين.

وشملت المرحلة كل من الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة.

وشملت أيضا الدكتور محمد علاء، رئيس وحدة دراسة السياسات والتوثيق.

وضمت يارا نور الدين، رئيس وحدة الاتصال بالوزارة.



كما شملت المجموعة الأولى من الحملة عماد مرسي، الخبير المالى بوحدة دراسات الجدوى الاقتصادية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

و الدكتورة شيماء سراج، مقرر المجلس القومي للأجور.

وشملت أيضا معاونو وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وهم مشيرة كرارة، معاون الوزير للسياسات الاقتصادية، وأميرة حسام، معاون الوزير لشؤون التنمية المستدامة، ومحمد حامد، معاون الوزير للجان الوزارية والتنسيق.

اليوم العالمي للشباب



جدير بالذكر أن اليوم العالمي للشباب تم إقراره من قبل الجمعيّة العامة لمنظّمة الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1999، بوصفه يومًا دوليًا للشباب.

ليكون بمثابة احتفال سنوي بدور الشباب كونهم شركاء أساسيين في التغيير..

فضلًا عن كونه فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه أولئك الشباب في كل أنحاء العالم.