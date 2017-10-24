وزارة التخطيط تبين كيفية الحصول على خدمات تكافل وكرامة

أحمد عاشور كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن خطوات وإجراءات الحصول على خدمات برامج "تكافل وكرامة".وتتمثل أولى تلك الخطوات في توجه المواطن بالمستندات المطلوبة إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمقر سكنه (مديرية الشؤون الاجتما

أحمد عاشور

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن خطوات وإجراءات الحصول على خدمات برامج “تكافل وكرامة”.

وتتمثل أولى تلك الخطوات في توجه المواطن بالمستندات المطلوبة إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمقر سكنه (مديرية الشؤون الاجتماعية)، وبعد التأكد من مطابقة المواطن للمعايير المؤهلة للحصول على الخدمة يتم استخراج كارت ETM له، وتسليمه الرقم السري للصرف بالبريد.

وفيما يخص الدعم الخاص ببرنامج “تكافل”، فهو ينطبق على المرأة الأرملة أو المطلقة شرط أن يكون لديها أبناء بالمدارس، أما بالنسبة لبرنامج “كرامة”، فهو ينطبق على من هم فوق 65 سنة، والعاجز بنسبة أكبر من 50%، والمعاق والمريض بمرض مزمن شرط عدم حصولهم على مساعدة ضمانية شهرية بمعنى عدم الجمع بين المساعدتين.

والمستندات المطلوبة هي صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المستند الدال على حالة الأرملة (شهادة وفاة الزوج)، صورة قسيمة الطلاق للسيدة المطلقة، وصور شهادات ميلاد الأبناء وإثباتات قيد من المدارس، وفى حالة المرض لابد من وجود تقرير طبي.

يُذكر أن هذه الخدمة مجانية تقدم بدون مقابل والمدة الزمنية من وقت طلب الخدمة لوقت الحصول عليها هو 60 يومًا.