وزارة التخطيط: إنشاء وتطوير البوابات الإلكترونية للمحافظات

المال - خاص أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إنشاء وتطوير البوابات الالكترونية للمحافظات والتي يتم من خلالها إتاحة الخدمات الالكترونية للمحافظات للمواطن والمستثمر، وقد تم إطلاق 23 بوابة الكترونية الى الآن، وجارى العمل في أربع محافظات.



المال – خاص

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن إنشاء وتطوير البوابات الالكترونية للمحافظات والتي يتم من خلالها إتاحة الخدمات الالكترونية للمحافظات للمواطن والمستثمر، وقد تم إطلاق 23 بوابة الكترونية الى الآن، وجارى العمل في أربع محافظات.

وذكرت صفحة الوزارة أنه يتم العمل في إنشاء البوابات الالكترونية للمحافظات اعتمادًا على إعادة هندسة وتوثيق إجراءات الحصول على الخدمات، تدريب العاملين بمراكز الخدمات، الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وتوفير بيئة عمل ملائمة.

كما أشارت الصفحة إلى البوابات الالكترونية الفائزة بجوائز محلية ودولية فقد فاز الموقع الإلكتروني لمحافظة الإسكندرية www.alexandria.gov.eg بالمركز الأول في مسابقة المتميزون التي نظمتها وزارة التنمية الإدارية عام 2010، وفازت البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بجائزة الابداع البنيوي في مسابقة درع الحكومة الالكترونية، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالاشتراك مع أكاديمية جوائز الانترنت في المنطقة العربية، كما فازت البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية www.monofeya.gov.eg بجائزة الهند الدولية للعام الثالث على التوالي.