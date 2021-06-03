عقـــارات

وزارة التخطيط: إطلاق الموقع الإلكتروني لخدمة المواطنين بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة

لتسهيل الحصول علي الخدمات وتوفير الوقت
نادية سلام 11:35 ص, الخميس, 3 يونيو 21 11:35 ص, الخميس, 3 يونيو 21

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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق الموقع الالكتروني لخدمة المواطنين بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة Nuca_services.gov.eg بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الموقع يهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تقديم الخدمات إلكترونيًا وإتاحة الدفع الإلكتروني من خلال الموقع ومنافذ فوري المنتشرة بأنحاء الجمهورية وبالتالى تقليل الفترة الزمنية لإنجاز الخدمات وتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية.

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أضافت السعيد أن الموقع يقدم خدمات متنوعة بعدد (40) خدمة كمرحلة أولى تشمل خدمات عقارية وخدمات التراخيص بكافة أنواعها، كما يوفر الموقع إمكانية رفع المستندات المطلوبة للخدمة مما يساهم فى التقليل من أعباء وروتين التعامل الورقي، مشيرة إلى أن الموقع يوفر كذلك خاصية الاستعلام عن المخالفات والمديونيات وسدادها إلكترونيًا وكذلك الاستعلام عن الطلبات المقدمة وإرسال استفسارات لأجهزة المدن.

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ويمكن للمواطنين تسجيل حساب على الموقع الإلكتروني لأول مرة؛ من خلال خدمة مجانية يتقدم بها المواطن بنفسه بالمركز التكنولوجي لجهاز المدينة المخصص له بها عقار، حيث يتاح للمواطن من خلال الموقع كل بيانات ممتلكاته من أقساط وتراخيص ومخالفات وقرارات تخص العقار المخصص له، وفى المرحلة الحالية متاح للمواطنين الأفراد فقط التقدم للحصول على إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني وليس للشركات أو التوكيلات.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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