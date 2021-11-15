وزارة التجارة والصناعة تبدأ حظر دخول العاملين غير المتلقين للقاح فيروس كورونا لمقار العمل

بدأت منذ صباح اليوم وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزتها التابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة مقار عملهم بدون تقديم ما يفيد تلقيهم أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقر الوزارة وكافة جهاتها التابعة الأمر الذي يسهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين المتعاملين مع أجهزة الوزارة.

جدير بالذكر ان وزيرة التجارة والصناعة كانت قد شكلت لجنة لادارة الأزمة منذ تفشى فيروس كورونا المستجد ، حيث تتابع هذه اللجنة الاجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين المتعاملين مع الوزارة واجهزتها التابعة .