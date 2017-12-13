وزارة التجارة تنفى إقالة رئيسة جهاز المنافسة

- الجرف طلبت عدم تجديد رئاستها للجهاز للتفرغ لعملها الأساسى بجامعة القاهرة محمد ريحان أكد ياسر جابر، المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة، عدم صحة الأنباء التى تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن إقالة الدكتورة منى الجرف من رئاسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار جابر إلى أن الدك

– الجرف طلبت عدم تجديد رئاستها للجهاز للتفرغ لعملها الأساسى بجامعة القاهرة

محمد ريحان

أكد ياسر جابر، المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة، عدم صحة الأنباء التى تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن إقالة الدكتورة منى الجرف من رئاسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار جابر إلى أن الدكتورة منى الجرف كانت قد تقدمت بطلب بعدم رغبتها فى تجديد قرار رئاستها للجهاز، حيث ترغب فى العودة مرة أخرى لعملها الرئيسى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قرارا فى 2 ديسمبر الجارى بتكليف الدكتورة منى الجرف بتسيير أعمال الجهاز لمدة 3 أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

ويجري حاليا تحديد اسم الرئيس الجديد للجهاز، وسيصدر قرار بتعيينه من السيد رئيس مجلس الوزراء.