وزارة التجارة تمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية

❐ طارق قابيل: فرصة للجادين للتوافق مع القانون الجديد لسجل المستوردينمحمد ريحانقررت وزارة التجارة والصناعة، منح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين، لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم التالى لنشر القرار فى الوقائع المصرية.وقال المهندس طارق قابيل، وزي

❐ طارق قابيل: فرصة للجادين للتوافق مع القانون الجديد لسجل المستوردين

محمد ريحان

قررت وزارة التجارة والصناعة، منح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين، لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم التالى لنشر القرار فى الوقائع المصرية.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم طبقا لنص المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، مهلة جديدة حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى مارس الماضى، والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.

وأشار إلى أن القرار قد نص أيضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التى لم توفق أوضاعها، لحين انتهاء الـ 6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها، بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانونا.

وطالب أصحاب البطاقات الاستيرادية، بسرعة توفيق أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، وعدم الانتظار لنهايتها، حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إتمام إجراءات التسجيل، مؤكدا أن كل فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات، ستتلقى طلبات المستوردين الراغبين فى توفيق أوضاعهم.

وأوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن القرار سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق أوضاع الشركات المستوردة حسب القواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة خلال يونيو الماضى، والتى منحت مهلة 6 أشهر انتهت فى ديسمبر 2017 لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية، فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين، لافتا إلى أن إجمالى الشركات التى تم توفيق أوضاعها خلال المهلة المنتهية بلغ 37 ألفا و500 شركة من إجمالى 54 ألف شركة، مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد.

وكان «قابيل» قد أصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين فى 3 يونيو2016 وتضمن الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة النشاط، والتى تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه، ومليونى جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة، و5 ملايين للشركات المساهة، ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف للأشخاص الاعتبارية.