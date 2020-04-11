وزارة التجارة تمد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة (مستند)

قررت وزارة التجارة والصناعة مد فترة الصلاحية لـ ( الأسماك المجمدة، والكبد المجمدة) والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم 2616 – 2 – 2008 الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني: فترات الصلاحية والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 .

ونص القرار الصادر برقم 209 لسنة 2020 ، على أن تكون فترة الصلاحية بالنسبة للأسماك المجمدة تسعة أشهر، وبالنسبة للكبد المجمدة عشرة أشهر من تاريخ الذبح.

كما نص القرار على أنه يتم العمل به حتى نهاية العام الجاري 2020 ، والذي صدر بناء على توصية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة عام 2006 بيانا لتوضيح القرارات الوزاية الخاصة باستيراد السلع الغذائية، وجاء به أنه بتاريخ 23/4/2006 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 285 لسنة 2006، والذى تنص مادته الأولى على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفات القياسية رقم2613 لسنة 2006 والخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية ووضعت لها اشتراطات عامة مواصفات لفترات الصلاحية.

كانت المادة الثالثة من القرار الصادر عام 2006 تنص على أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية 3 أشهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 أشهر، وشهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وأسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 أشهر، و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام.