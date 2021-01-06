اقتصاد وأسواق

وزارة التجارة تقرر استمرار وقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر

القرار يسمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية وفقاً لتقديرات وزارة التموين وبموافقة وزير التجارة والصناعة
محمد ريحان 10:26 ص, الأربعاء, 6 يناير 21 10:26 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار وقف تصدير الفول بجميع أنواعه لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة للحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية ، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال المرحلة الحالية.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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