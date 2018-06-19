وزارة التجارة تطالب محمد صلاح بالترويج للمنتجات المصرية أثناء كأس العالم

محمد ريحان وأحمد اللاهونى طالبت وزارة التجارة والصناعة محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى، ونجم ليفربول الإنجليزي، بتنظيم حملة ترويجية للمنتجات المصرية فى إنجلترا وكذلك فى روسيا خلال إقامة مباريات كأس العالم. وقالت شيرين الشوربجى، رئيس هيئة تنمية الصادرات، لـ "المال" إنها وجهت الطلب للنجم المصرى وفى ا

محمد ريحان وأحمد اللاهونى

طالبت وزارة التجارة والصناعة محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى، ونجم ليفربول الإنجليزي، بتنظيم حملة ترويجية للمنتجات المصرية فى إنجلترا وكذلك فى روسيا خلال إقامة مباريات كأس العالم.

وقالت شيرين الشوربجى، رئيس هيئة تنمية الصادرات، لـ “المال” إنها وجهت الطلب للنجم المصرى وفى انتظار رده، مشددة على أهمية دور الشخصيات المصرية المشهورة “نجوم كرة، إعلاميين، فنانين” بمساعدة الدولة فى تحقيق إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 للنهوض بالاقتصاد.

وتستهدف “التجارة” متوسط نمو بنحو 10% سنويًا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى بحيث تحقق زيادة فى الصادرات بأسواق أفريقيا والدول العربية بنسبة 20%، و5% بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، و10% بدول آسيا.

وحققت صادرات مصر غير البترولية زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، إذ سجلت 8 مليارات و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار التقرير إلى ان إجمالى حجم التجارة الخارجية حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 12% حيث سجل 29 مليارا و357 مليون دولار مقابل 26 مليارا و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.