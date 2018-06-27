وزارة التجارة الإندونيسية تدعو المستثمرين المصريين لمعرض تريد اكسبو

سمر السيدتنظم وزارة التجارة الإندونيسية معرض تريد اكسبو في الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر المقبل كوسيلة لزيادة حجم التجارة الخارجية.وقال السفير الإندونيسي بالقاهرة حلمي فوري في كلمته بفعاليات ملتقى الأعمال المصري الإندونيسي الذي نظمه مكتب الملحق التجاري الإندونيسي بالقاهرة، أن المعرض سينظم في مركز ا

سمر السيد

تنظم وزارة التجارة الإندونيسية معرض تريد اكسبو في الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر المقبل كوسيلة لزيادة حجم التجارة الخارجية.

وقال السفير الإندونيسي بالقاهرة حلمي فوري في كلمته بفعاليات ملتقى الأعمال المصري الإندونيسي الذي نظمه مكتب الملحق التجاري الإندونيسي بالقاهرة، أن المعرض سينظم في مركز المؤتمرات بمدينة طانجران، ومن المقرر أن يتضمن عرض ٣٠٠ منتج إندونيسي كالحرف اليدوية والأثاث والبن والكاكاو.

وأضاف أن المعرض سيتضمن انعقاد منتدى للتجارة والسياحة والاستثمار.

وأكد أهمية ملتقى اليوم لمناقشة فرص الاستثمارات المشتركة بين رجال أعمال البلدين وتعزيز العلاقات التجارية وحل المشكلات التي تعوق العلاقات التجارية.