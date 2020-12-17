وزارة البيئة: نستقبل 10 ملايين زائر سنويا بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء

كشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية التابع لوزارة البيئة، أن محميات الحر الأحمر وجنوب سيناء تستقبل 10 ملايين زائر سنويا، والتى تعد أكثر المحميات الطبيعية الأكثر إقبالا على مستوي العالم.

وقال سالم، خلال كلمته بالصالون الثقافي اتحضر للأخضر بعنوان “المحميات الطبيعية في مصر” عبر تطبيق زووم، إن المحميات الطبيعية تسهم في توفير فرص عمل للسكان المحليين المجاورة للمحمية، ونعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية والوظائف البيئية للمحمية.

وذكر رئيس قطاع المحميات الطبيعية، أن وزارة البيئة لديها تحد كبير وهو العمل على تحقيق الاستدامة البيئية للمحميات في ظل إقبال الزوار عليها، لافتا إلى أننا نعمل منذ عامين على توفير البنية التحتية للمحميات الطبيعية وتوفير خدمات للزوار .

عدد محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر

وأضاف سالم أن محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء تصل إلى 9 محميات طبيعية من إجمالى 30 محمية، وتشمل جنوب سيناء خمس محميات هي رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين كذلك محميات البحر الأحمر تشمل الجزر الشمالية، وادى الجمال، علبه، الجزر البعيدة.

يشار إلى أن وزارة البيئة تمتلك 30 محمية طبيعية، أبرزها محمية وادى الريان، ورأس محمد، ووادى الجمال، ووادى دجلة، وسيوة وأشتوم الجميل وتمثل تلك المحميات %15 من المساحة الكلية لمصر.

وكانت قد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، في سبتمبر الماضي، عن استعداد وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام لإطلاق حملة بيئية جديدة تحت عنوان “Eco Egypt” لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن تلك الحملة ستسهم فى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لأنها ستسلط الضوء على المناطق الطبيعية الفريدة التى تتمتع بها مصر التى قد لايعرفها الكثيرون، كما أنها ستفتح المجال أمام السائحين المهتمين بالسياحة البيئية لزيارة أماكن جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة.