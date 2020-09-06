وزارة البيئة: ضبط 240 طن مخلفات طبية وخطرة بكسارات بلاستيك فى الدقهلية (صور)

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 11 كسارة مخالفة بكفر المندرة، و4 كسارات بلاستيك بالمندرة مركز أجا دقهلية، ضمن جهود ضبط المخلفات الطبية

شنت وزارة البيئة من خلال فرع المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وشرطة مسطحات ميت غمر، حملة على مخازن كسارات البلاستيك بمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف حملات التفتيش على مصادر التلوث المحتملة، واتخاذ إجراءات فورية حيال أية مخالفات بيئية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 205 أطنان مخلفات صلبة خطرة وتحتوى على 35 طن مخلفات طبية خطرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 11 كسارة مخالفة بكفر المندرة، وعدد 4 كسارات بلاستك بالمندرة مركز أجا دقهلية. احد المضبوطات

وكانت وزيرة البيئة قد استعرضت تقريرًا بشأن متابعة خطة وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 31 مارس ونهاية مايو الماضي، والتى ترتكز على 4 محاور رئيسية وهى دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية.

وفيما يتعلق بمحور دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، أوضحت ياسمين فؤاد أنه تم المرور خلال تلك الفترة على عدد ( 1537 ) منشأه طبية لمتابعة منظومة ادارة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها ويتم ذلك من خلال اللجان المشكلة بشكل مستمر لتلافى الملاحظات. وذلك بالتعاون مع مدريات الصحة بالمحافظات ومع مديرى المستشفيات الجامعية.

وأكدت فؤاد التنسيق المستمر مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للنفايات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية لخفض كمية النفايات المتولدة والتعامل معها بشكل آمن ، كما تم تدريب عدد 68 متدربا من وزارة الصحة بالمحافظات (القاهرة الكبرى – الغربية – الشرقيه – دقهلية – بحيرة – إسكندرية – البحر الأحمر – قنا – بنى سويف – الأقصر – الإسماعلية – السويس – أسوان – جنوب سيناء) على البرنامج التدريبى لتدريب المدربين على الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية متضمنة تداول النفايات الطبية.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتعيين مسئولى النفايات الطبية بالمستسفيات الجامعية والعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات وإدخالها بياناتها على الموقع الإلكترونى الذى أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والخاص بالمخلفات الطبية.

وفيما يخص محور منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، أوضحت الوزيرة أنه تم تكثيف الأعمال للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة، حيث تم المرور على مقالب القطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي وتبين استقرار الأوضاع ووجود عمليات التغطية.

وذكرت وزيرة البيئة، أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإرسال إرشادات خاصة لمنظومة النظافة تضم التعامل مع عمال النظافة والمعدات ونظافة الشوارع، مشيرة إلى تكثيف العمل بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات ( قنا – أسيوط – كفرالشيخ – الغربية ) حيث تم رفع ما يقرب من 224881 طن مخلفات بلدية صلبة والتخلص الآمن منها.

كما قامت وحد الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم وادارة المخلفات خلال تلك الفترة برصد ومتابعة لبعض أحياء المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية بالقاهرة (متمثلة في أحياء المعادي وطره وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج) وذلك للتأكيد على رفع المخلفات أولاً بأول حيث تم رصد عدد 1241 نقطة وتم التعامل معها .

وتم رصد عدد من أحياء محافظة الجيزة حيث يتم العمل في عدد 4 أحياء من خلال فرق الرصد والمتابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وتم رصد عدد 324 نقطة وتم التعامل معها، بالاضافة الى التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرى التى تم عزلها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة عن هذه القرى، حيث يتم التعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة منعاً لانتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات.

وفيما يخص التوعية البيئية، أكدت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل من خلال المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي “اتحضر للأخضر” على توعية المواطنين بعدد من السلوكيات التي من شأنها دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس وهي ترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف في شراء المنتجات الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية فقط، والتوعية بكيفية التخلص الآمن من الكمامات والقفازات لضمان عدم انتشار الفيروس، وتوعية عمال النظافة بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات.

وكذا استخدام كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وفى التليفزيون لنشر رسائل التوعية بين المواطنين.