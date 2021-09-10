استثمار

وزارة البيئة توضح حقيقة إصابة أحد الغواصين بإحدى قرى الساحل الشمالى إثر هجوم سمكة قرش

وزيرة البيئة تطمئن المواطنين: شواطئ السواحل المصرية الشمالية آمنة من حوادث هجوم أسماك القرش
عصام عميرة 8:27 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21 8:27 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

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أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من خبراء المحميات والحياة البحرية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة للوقوف على حقيقة مزاعم تعرض أحد العاملين المنوط بهم مراقبة الشواطىء بإحدى قرى الساحل الشمالى بالبحر المتوسط لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة عمله فى مسح الشاطئ بصفة دورية يوميًا، لمعرفة أماكن الصخور وتوجيه المصطافين لأماكن أخرى للسباحة، وتقوم الوزارة بمتابعة الموقف أولا بأول.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن اللجنة المشكلة أكدت أن المعلومات المؤكدة حول الحادث تفيد بعدم تعرض الغواص لهجمة سمكة قرش.

كما قام الأطباء المكلفون بعلاج المصاب بفحص الإصابة، وأفادوا أنها ناتجة عن جرح قطعى بآلة حادة وليس بسبب كائن بحرى.

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كما قام خبراء وزارة البيئة بالانتهاء من أعمال فحص الجرح التى انتهت إلى عدم تتطابق شكل الإصابة قطعيًا مع ما هو ثابت وموثق عالميًا، لطبيعة الإصابات التى تنتج عن هجوم أسماك القرش على البشر.

مؤكدين أن تكون الاصابة نتجت عن جسم معدنى حاد، وهو ما تطلب اتخاذ ما يلزم من جهات الاختصاص لاستبيان حقيقة الحادث والأسباب الفعلية التى أدت الى حدوثه.

كما تؤكد وزارة البيئة ضرورة توخى الحذر فى نشر الشائعات التى تثير البلبة والرأى العام.

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عمليات مسح الشاطئ

و اشارت وزيرة البيئة الى استمرار اعمال المسح و الرصد للمياه بالبحر المتوسط لطمأنة المواطنين وللحفاظ وعلى سلامتهم وحمايتهم ، كما تقوم الوزارة بمتابعة المستجدات أول بأول لتوضيح الحقيقة كاملة.

وتود وزارة البيئة ان تطمئن الموطنين بان الساحل المصرى المطل على البحر المتوسط آمن ولم يسبق ان تم رصد وقوع حوادث هجوم لاسماك القرش على البشر بنطاقه . كما تهيب وزارة البيئة بالسادة المواطنين بالالتزام بالسلوكيات البيئية وعدم القيام باى انشطة تضر بمواردنا الطبيعية وذلك لضمان استدامتها.

وكان قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغ من مكتب البيئة بمرسى مطروح يفيد بدخول مواطن مستشفى العلمـــــين س 11.30 صباحا، إثر ادعاء هجوم سمكه قرش اثناء السباحه في احد قرى الساحل الشمالى علي بعد حوالي 3 كيلو في المياه ، وقد تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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