وزارة البيئة تستعرض جهود مصر في مجال التغيرات المناخية

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهم الجهود التي تمت في مجال التغيرات المناخية خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي عقب انطلاق نسخته الأولى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكشفت وزيرة البيئة، أن من أهم الجهود التي تمت فى مجال التغيرات المناخي؛ مشروع حماية دلتا النيل من ارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية كنموذج لمشروعات التكيف.



وأضافت أن “البيئة” عملت على زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء ومشاركة القطاع الخاص كنموذج للتخفيف، ضمن مجهودات وزارة البيئة.

وتابعت: إن مصر حرصت على تحديث خطة مساهماتها الوطنية مما ساهم في زيادة قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وجاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء وايفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، ولفيف من الوزراء والسفراء وممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلاميين.