وزارة البيئة تحذر من تركيز بعض الملوثات على جودة الهواء اليوم وغدا 

بناء على مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة متوقع أن تكون العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومي 9 و 10 ديسمبر 2022 وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على جميع مناطق القاهرة الكبري ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة ستقوم بتكثيف حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها وذلك للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

تلوث الهواء

وتهيب وزارة البيئة بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات، كما تهيب الوزارة بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة.

ومن الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.