وزارة البيئة تحذر من انخفاض جودة الهواء على مستوى الجمهورية

استناداً إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، فإنه خلال يومى السبت والأحد الموافقين ٢٧ و٢٨ مايو الجارى، هناك نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، ونشاط لرياح جنوبية غربية، علي أن يبدأ التحسن التدريجي يوم الاثنين القادم ويتم تغيير اتجاه الرياح إلي الشمالية الغربية.

وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توجيهاتها ، بالمتابعة المستمرة لمؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وتهيب بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة البيئة على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.