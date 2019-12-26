وزارة البيئة: الهيئة الهندسية تتولى تأهيل مدفن الوفاء والأمل بتكلفة 147 مليون جنيه

قالت وزارة البيئة إنه جار التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإعادة تأهيل مدفن الوفاء والأمل، وإقامة حديقة خضراء، وتخصيص مبلغ 47 مليون جنيه من موازنة العام المالي 2018/ 2019 كدفعة أولى لتأهيل المدفن، بالإضافة إلى 100 مليون من موازنة العام المالي 2019/ 2020.

تطوير مصانع تدوير المخلفات

وأضافت وزارة البيئة ، فى تقرير حصاد عام 2019 وحصلت “المال” على نسخة منه، أنه تم الانتهاء من تطوير عدد من مصانع تدوير المخلفات ، وتم إنشاء خطين بمصنعي بيلا وسيدي سالم بكفر الشيخ، وخط بمصنع المحلة بالغربية.

وذكرت وزارة البيئة أنه تم الانتهاء من تركيب خط بمصنع نجع حمادي بقنا لتدوير المخلفات، وجار اتخاذ إجراءات الفحص الفني والتسليم لمحافظة قنا.

وأضافت وزارة البيئة أنه تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء عدد (8) محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، الجيزة، الغربية، أسيوط، قنا، بني سويف، بالإضافة إلى (4) محطات وسيطة متحركة بمحافظات دمياط، القليوبية، بني سويف، المنيا، وذلك كمشروع تجريبي في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

رفع 109 أطنان تراكمات بمحافظتي الغربية والشرقية

كما نجحت فى رفع التراكمات بإجمالي 109 ألف طن بموقعي سمنود ومنيا القمح بمحافظتي الغربية والشرقية.

وكانت الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة قالت لـ”المال” فى وقت سابق، إنه تم إنهاء دراسة إزالة مقلب الوفاء والأمل وتوقيع البروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع، لضمان سرعة تنفيذ عملية الإزالة، ومخطط إقامة حديقة، وفتحها أمام المواطنين مكان المقلب القديم.

وأضافت رئيس الجهاز، أن مخطط المقالب العشوائية ينتهى خلال الربع الأول من 2020، وما تحقق يعد إنجازًا منذ بدء المخطط فى أغسطس الماضى.