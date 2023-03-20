وزارة الاتصالات تدرس تفعيل منظومة «الكارت الذكي» ببورسعيد

كشف الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، عن تفاصيل كارت المواطن الموحد المزمع إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات و هيئة البريد .

ولفت إلى أنه سيتم بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية و تجربة استرشادية سوف يتم تعميمها علي باقي المحافظات.

وأشار إلى أن الكارت الموحد الجديد يساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن المرحلة الأولى ستضم خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وذكر أن كل مواطن يحصل على الكارت الموحد سيقوم بفتح حساب شخصى فى هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، لافتا إلى أنه سيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها.

محافظ بورسعيد يلتقي نائب وزير الاتصالات

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد استقبل ، اليوم، الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والوفد المرافق، بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية بشأن تطبيق منظومة الكارت الموحد للمواطن، والذي يأتي استكمالا لمنظومة التحول الرقمي التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و عدد من الجهات المعنية ببورسعيد.

بورسعيد تستعد لتوزيع 496 ألف كارت ذكى

ورحب محافظ بورسعيد بالدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات والوفد المرافق، مؤكدا أن زيارته تحمل هدية لأبناء بورسعيد، وتأتي استكمالا للجهود المشتركة بين المحافظة والوزارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي في عدد من المجالات لافتا إلى أنه تم فتح 496 ألف حساب للمواطنين بالبريد تمهيدا لإصدار الكارت

وأثنى المحافظ على جهود وزارة الاتصالات في ملف تطبيق التحول الرقمي ببورسعيد، و ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومختلف القطاعات ببورسعيد، لافتا أن الاجتماع يتناول الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة الكارت الموحد للمواطن، كجزء من منظومة الحوكمة التي تستهدفها الدولة المصرية، والتي تهدف للقضاء على أشكال الفساد و سرعة وسهولة تقديم الخدمة للمواطن

وأوضح أن الكارت يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، إضافة إلى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، منوهًا إلى أنه سيمثل نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطن ، ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي.

ورحب محافظ بورسعيد، باستكمال خطوات التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات،وأشار المحافظ إلى أن سيتم توفير أماكن مخصصة لبدء توزيع الكارت الموحد على المواطنين، حيث تم فتح حوالي 496 ألف حساب للمواطنين في بورسعيد جاهزة للتفعيل

والذي كان ثمار جهود متواصلة من التعاون خلال السنوات الماضية منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل، ومنظومة ميكنة أصول و ممتلكات الدولة،