سيـــاســة

وزارة الإنتاج الحربي تستقبل وفداً برلمانياً في «أبو زعبل للصناعات المتخصصة»

استقبلت "وزارة الإنتاج الحربي" وفداً برلمانياً بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، حيث ضم الوفد عدد (42) نائبًا من أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي إلى جانب عدد من ممثلي الأمانة العامة للجنة، والذين قاموا بزيارة…

أحمد اللاهوني 12:14 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 12:14 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبلت “وزارة الإنتاج الحربي” وفداً برلمانياً بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، حيث ضم الوفد عدد (42) نائبًا من أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي إلى جانب عدد من ممثلي الأمانة العامة للجنة، والذين قاموا بزيارة ميدانية لتفقد عدد من خطوط وقطاعات الإنتاج بالشركة.


كان في استقبال الوفد البرلماني المهندس محمود عرفات مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس طارق عزت رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي).

اقرأ أيضا  بدءا من 6 ديسمبر المقبل.. «طيران الإمارات» تطلق رحلات يومية إلى تل أبيب

 تم الترحيب بالوفد والتأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على التواصل المستمر مع مجلس النواب ولجانه فى كافة القضايا التى تمس عملها بما يدعم ركائز الأمن القومي المصري، كما تم التأكيد خلال الزيارة على حرص الوزارة على أداء مهمتها الأساسية في تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف الأسلحة والمعدات والذخائر.

 كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لشركاتها التابعة لخدمة القطاع المدني ودعم الاقتصاد القومي وتقليل الاستيراد  وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وذلك من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يخدم المواطن المصري .

اقرأ أيضا  مصر تدين الهجوم الإرهابي بمنطقة جنوب غرب النيجر

وفي إطار الزيارة تم عمل عرض تقديمي عن الشركة (مصنع 300 الحربي) وما تقوم بإنتاجه من أسلحة وذخائر وما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبشرية، وتم المرور على خطوط وقطاعات (تجميع الذخيرة الصغيرة، المكابس، إنتاج الأجزاء المعدنية، إنتاج الأسلحة، المعاملات الحرارية)، كما تم تسليم درع تذكاري للنائب اللواء أ.ح/ أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.

اقرأ أيضا  السودان : الجيش يحل مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية

وفى نهاية الزيارة حرص النواب على إلتقاط الصور التذكارية، معربين عن سعادتهم وفخرهم بمصانع الإنتاج الحربي التي تؤدي دورًا حيوياً كواحدة من أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، مشيدين بالكفاءات والخبرات البشرية المصرية العاملة بها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

مجلس الشيوخ يشكر الحكومة على تعاونها مع الأعضاء في مناقشات القوانين

ياسمين فواز 12:07 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا علي مشروع قانون التخطيط العام

ياسمين فواز 11:54 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

أزمة السودان.. حميدتي يؤيد قرارات البرهان وحمدوك يشتكى من التضييق

المال - خاص 11:33 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

قبل سريان قانون الفصل بسبب المخدرات.. العدل والتضامن تنظمان دورة للتوعية بشروط الوظيفة العامة

المال - خاص 11:03 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

الإمارات تصدر قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي

أحمد إسماعيل 8:21 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا بعد نجاته من محاولة اغتيال

أيمن عزام 7:54 م, الأحد, 7 نوفمبر 21