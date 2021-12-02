وزارة الإنتاج الحربي تستعرض حصاد اليوم الأخير من معرض «EDEX 2021»

قال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر، إن المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى تفقد أجنحة العديد من الشركات المشاركة بمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2021″، وزار أجنحة عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات متنوعة للتصنيع العسكري وهي شركات “Poly Defence”و “CETC” و”نورينكو”.

وأضاف المستشار الإعلامي للوزارة أن الوزير تفقد أجنحة شركة “ATSC” المتخصصة في مجال توفير الأدوات والتطبيقات المناسبة للأنظمة الدفاعية البرية والجوية والبحرية، كما تفقد جناح تحالف شركتيّ (KMW & Nexter) المتخصصتين في مجال الأنظمة الدفاعية، وذلك خلال فاعليات اليوم الرابع والأخير من المعرض، والذي أقيم بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والقائد الأعلي للقوات المسلحة.

وزار وزير الدولة للإنتاج الحربى جناح شركة “إيدچ” الإماراتية العاملة في العديد من المجالات العسكرية مثل الأنظمة والصواريخ والأسلحة والحرب الإلكترونية، وجناح “هانوا” الكورية الجنوبية وتفقد الهاوتزر k9.

كما تفقد مرسي جناح “بونجسان” الكورية الجنوبية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية، إضافة إلى جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية، كما تم تفقد عدد من الشركات العالمية الأخرى.

وأوضح بكر أن وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص خلال تفقده أجنحة هذه الشركات على الإطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات العالمية في مجال أنظمة التسليح.

وأثنى الوزير على معروضات هذه الشركات وإمكانياتها التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتطورة، واستعرض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة في المعرض، معرباً عن تطلعه إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

ودعا الشركات التي قام بزيارة أجنحتها لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما دعا الشركات للمشاركة في “EDEX 2023”.

وبخلاف تفقد أجنحة الشركات العالمية، شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة دبي للاستشارات لتسويق منتجات الوزارة في السوق العربية والأفريقية.

واستقبل الوزير خلال آخر أيام المعرض Dario GIACOMIN مساعد وزير الدفاع الإيطالي لشئون التسليح لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي لفتةٍ طيبة قام الوزير خلال جولاته التفقدية باستطلاع أحوال أحد العاملين بالإطفاء المشاركين في العمل بالمعرض، مؤكداً أن العمال المشاركين في تنظيم وتأمين المعرض هم الأبطال الحقيقيون والجنود المجهولون خلف هذا التنظيم الذي أشاد به الجميع، كما حرص الوزير على شكر جميع العاملين بالوزارة داخل الجناح والتقاط الصور التذكارية معهم.