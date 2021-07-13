استثمار

وزارة الإنتاج الحربي تدعو المستثمرين للاستفادة من إمكانياتها التكنولوجية

مرسي: لدينا ماكينات تعمل وفق أحدث التقنيات العالمية
أحمد اللاهوني 6:17 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 6:17 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، ندوة بعنوان “دعم الصناعة المصرية”، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من قيادات الوزارة، كما شهدت الندوة حضور عدد كبير من رجال الصناعة وممثلي عدد من الوزارات، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بالسلام.

الوزير: لدينا ماكينات تعمل وفق أحدث التقنيات العالمية

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الهدف من عقد هذه الندوة هو تعريف رجال الصناعة المصريين ومختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وذلك من منطلق إيمان الوزارة بأهمية التكامل بين مختلف قطاعات الدولة (الحكومي، العام، الخاص).

اقرأ أيضا  وزير قطاع الأعمال : دمج 8 شركات تجارة وحليج في شركة واحدة وضخ 200 مليون جنيه لتدريب عمال الغزل والنسيج

وقال إن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك منظومة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات IT، إنشاءات، تدريب)، وهو ما يجعلها جزءاً مهماً في الصناعة الوطنية بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة، وهي المنظومة التي تتكون من (16) شركة صناعية، بالإضافة إلى مركز لنظم المعلومات والحواسب، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب.

وأضاف “مرسي” أن الوزارة تؤدي دورًا حيوياً في دعم ومساندة الاقتصاد المصري فإلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة وكذا تلبية احتياجات الشرطة.

اقرأ أيضا  وزير السياحة : استقبلنا أكثر من 500 ألف سائح شهريا منذ أبريل (فيديو)

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة من أجل تحقيق التنمية الشاملة للدولة لتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة للبلاد، لافتاً إلى أن الوزارة تؤمن بأن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الإقتصادية الشاملة ومن أهم ركائز الأمن القومى بما توفره من عملة أجنبية وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين.

اقرأ أيضا  وزارة التخطيط تسلم 5 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية

وأكد الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك العديد من الإمكانيات التكنولوجية من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

«كايرو فستيفال» يحصل على «الأيزو» لإطلاقه أول برنامج من نوعه لإدارة النفايات

عصام عميرة 7:37 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

«الإنتاج الحربى» تحدد خطًا ساخنًا وإيميل لتلقي طلبات التعاون والاستفسارات مع المستثمرين

أحمد اللاهوني 6:26 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

محافظة القاهرة توافق على استحداث حي جديد بمدينة نصر

عصام عميرة 4:35 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

التضامن الاجتماعي توافق على 789 منحة لـ232 جمعية بقيمة مليار و420 مليون جنيه

مدحت إسماعيل 4:29 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

رانيا المشاط تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

محمود محسن 3:47 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

«عمر أفندى» تتحول للربحية للمرة الأولى منذ 15 عاما

أحمد عاشور 11:05 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21