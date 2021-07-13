وزارة الإنتاج الحربي تدعو المستثمرين للاستفادة من إمكانياتها التكنولوجية

عقدت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، ندوة بعنوان “دعم الصناعة المصرية”، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من قيادات الوزارة، كما شهدت الندوة حضور عدد كبير من رجال الصناعة وممثلي عدد من الوزارات، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بالسلام.

الوزير: لدينا ماكينات تعمل وفق أحدث التقنيات العالمية

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الهدف من عقد هذه الندوة هو تعريف رجال الصناعة المصريين ومختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وذلك من منطلق إيمان الوزارة بأهمية التكامل بين مختلف قطاعات الدولة (الحكومي، العام، الخاص).

وقال إن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك منظومة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات IT، إنشاءات، تدريب)، وهو ما يجعلها جزءاً مهماً في الصناعة الوطنية بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة، وهي المنظومة التي تتكون من (16) شركة صناعية، بالإضافة إلى مركز لنظم المعلومات والحواسب، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب.

وأضاف “مرسي” أن الوزارة تؤدي دورًا حيوياً في دعم ومساندة الاقتصاد المصري فإلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة وكذا تلبية احتياجات الشرطة.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة من أجل تحقيق التنمية الشاملة للدولة لتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة للبلاد، لافتاً إلى أن الوزارة تؤمن بأن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الإقتصادية الشاملة ومن أهم ركائز الأمن القومى بما توفره من عملة أجنبية وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين.

وأكد الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك العديد من الإمكانيات التكنولوجية من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى).