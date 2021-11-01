اقتصاد وأسواق

وزارة الإنتاج الحربي تحتفل بعيدها السابع والستين

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا العيد والذى يأتي للاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصريـة بإحدى شركات الإنتاج الحربي في 23 أكتوبر 1954 هو عيد صناعى خالص شكّل فى تاريخ مصر ركيزة أساسية للدفاع والبناء والتنمية
أحمد اللاهوني 12:14 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 12:14 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى ‏احتفالية بمناسبة العيد السابع والستين للإنتاج الحربي، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أ.ح أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ونخبة من قادة الوزارة والقيادات العمالية والعاملين، وأقيم الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام اليوم الإثنين.

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وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا العيد والذى يأتي للاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصريـة بإحدى شركات الإنتاج الحربي في 23 أكتوبر 1954 هو عيد صناعى خالص شكّل فى تاريخ مصر ركيزة أساسية للدفاع والبناء والتنمية.

وأكد شعوره بالفخر بالعاملين بالإنتاج الحربي الذين يواصلون الليل بالنهار ولا يدخرون وقتاً ولا جهداً فى سبيل خدمة ورفعة هذا الكيان الوطنى العظيم، فالجميع يسعى لأن تخرج المعزوفة الوطنية مفعمة بالحماس والشرف والعطاء بداية من العامل وصولاً للقيادات.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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