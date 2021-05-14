استثمار

وزارة الإنتاج الحربى: مستمرون في دعم منظومة مراكز تجميع الألبان

أكد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي استمرار الوزارة في دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ المشروع…

أحمد اللاهوني 1:29 م, الجمعة, 14 مايو 21 1:29 م, الجمعة, 14 مايو 21

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أكد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي استمرار الوزارة في دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان من خلال شركاتها التابعة التي تعمل على تلبية إحتياجات هذه المراكز من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها وفق أرقى المعايير.

الوزير «مرسي»: نقوم بتصنيع الأجهزة والمعدات الخاصة بمراكز تجميع الألبان بجودة عالية وأسعار منافسة 

وأشار الوزير “مرسي” فى بيان اليوم، إلى أن هذا المشروع يحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية نظراً لأنه يساهم في الحفاظ على الثروة القومية من الألبان التى تنتج بالدولة وما يحققه من مردود غذائي عالي الجودة من خلال توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات صحية وآمنة وأسعار منافسة.

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 وأوضح أن مشاركة الوزارة في تنفيذ المشروع تأتي في ضوء بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة الإنتاج الحربي ممثلة فى شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الزراعي المصري للبدء فى تطوير عدد من مراكز تجميع الألبان.

وذكر أن (مصنع 99 الحربى) سيقوم في إطار هذا التعاون المشترك بتصنيع وتركيب المعدات والمستلزمات اللازمة لعدد من المراكز من خلال التكنولوجيات المتاحة لديها وكذا المتوفرة بالشركات الشقيقة، مضيفاً أنه تم صدور أوامر إسناد للبدء فى عدد (71) مركز  بمختلف المحافظات ما بين مراكز تابعة لوزارة الزراعة ومراكز تابعة للقطاع الخاص.

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وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة  محمد عيد بكر، بأن وزارة الإنتاج الحربى تؤمن بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية والتى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول.

ولفت إلى أن مشاركة الوزارة في مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان تعد بمثابة فرصة هامة لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة وذلك في إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات محلية الصنع.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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