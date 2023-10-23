وزارة الإنتاج الحربى تلغي احتفالية عيدها التاسع والستين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

أعلنت “وزارة الإنتاج الحربي” عن استعدادها لتقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، حيث صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأنه في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، تعرب وزارة الإنتاج الحربي عن خالص أسفها لتصاعد وتيرة أحداث العنف في قطاع غزة، والذي يهدد السلام الدولي.

وكشف أن الوزير “محمد صلاح” قرر إلغاء احتفالية عيد الإنتاج الحربي رقم (69) – والذي يوافق يوم 23 أكتوبر الجاري – وذلك تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين، حيث تقام كل عام احتفالية لتكريم المتميزين من أبناء الإنتاج الحربي، والاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة بأيدي مصرية داخل إحدى شركات الإنتاج الحربي.

وأشار “بكر” إلى أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أكد حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف بقطاع غزة، التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا.

كما أكد الوزير على كون مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي أن الوزير “محمد صلاح” شدد على ضرورة التكاتف معاً ومواصلة جهود دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية، بكافة أشكالها للمساهمة في تحسين الأوضاع.