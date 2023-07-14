وزارة الإنتاج الحربى تقيم معرضا لمنتجات قطاع الأسرة بجريدة الجمهورية

أعلن المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربى، محمد عيد بكر، عن إقامة معرض لمنتجات قطاع الأسرة للصحفيين بجريدة الجمهورية، خلال الفترة من (17-31) من شهر يوليو الجاري بدار التحرير للطباعة والنشر (جريدة الجمهورية) برمسيس، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الإنتاج الحربي بالمعارض والمؤتمرات المقامة داخل جمهورية مصر العربية و خارجها.

وقام قطاع التسويق والمعارض بالهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتنسيق لهذا المعرض على أن تقوم الشركات بعرض منتجاتها متمثلة في شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، شركة حلوان للصناعات الغير حديدية (مصنع 63 الحربي) وشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 99 الحربي)، وشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي).

وأوضح “بكر” أن المعرض يقدم العديد من المنتجات المدنية المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من (أدوات الطعام و المائدة الإستانلس ستيل و الألومنيوم )، والأجهزة الكهربائية من (تكييفات وثلاجات وديب فريزر وأفران ومراوح صندوق ومراوح حائط والسخانات والغسالات)، بالإضافة إلى البطاريات وغيرها من المنتجات المدنية المتنوعة التي تخص قطاع الأسرة، بنسب خصم مختلفة.

وأكد حرص وزارة الإنتاج الحربي على إقامة المعارض الخاصة بقطاع الأسرة ، حيث تعمل الشركات التابعة للوزارة على توفير المنتجات المدنية من فائض الطاقات الإنتاجية للشركات بجودة عالية وبأسعار منافسة.