وزارة الإنتاج الحربى تشارك بمستشفى ميداني من إنتاج أحد مصانعها لدعم الأشقاء الفلسطينيين (صور)

أعلن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي قامت منذ عدة أشهر بإنشاء مستشفى ميداني وذلك في إطار جهودها لتعميق التصنيع المحلي والمشاركة في تنفيذ المشروعات التي تساهم في تقديم خدمة صحية أفضل، مضيفاً أنه في إطار الأحداث المؤسفة الأخيرة بقطاع غزة فقد شاركت وزارة الإنتاج الحربي بمستشفى ميداني من إنتاج مصنع ٢٠٠ لدعم المصابين بالأحداث الأخيرة من الشعب الفلسطيني الشقيق.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا المستشفى الميداني تم تجهيزه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة والمعني بتجهيز هذا النوع من المستشفيات بالإستفادة مما يتوافر به من إمكانيات وقدرات تصنيعية متميزة.

وأكد الوزير “محمد صلاح” أن المستشفى الميداني يُعد بمثابة وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة بشكل مؤقت بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين كما يتميز بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان لآخر.

وذكر أن المستشفى الميداني يمكن إقامته على مساحة (1000) متر مربع، ويشمل على عدد (2) خيمة استراحة وممرات، و(٣) غرف استقبال، وغرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و٤ غرف مرضى، وتضم كل غرفة عدد (٥) أسرّة، بالإضافة إلى دورات المياه ومحطة معالجة المياه وخزان مياه الشرب.

ولفت إلى أنه تم الحرص على إقامة هذا المستشفى بأعلى جودة وتجهيزه بإمكانيات على مستوى عالٍ لمواجهة أي طوارئ والتدخل الفوري.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر أنه تم الحرص على أن يحتوى المستشفى الميداني من إنتاج (مصنع 200 الحربي) على كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة.

وأكد اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف بقطاع غزة التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا.