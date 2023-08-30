وزارة الإنتاج الحربى تتصدر المشاركة فى مجموعة معارض عالمية

يستكمل قطاع التسويق والمعارض بوزارة الإنتاج الحربى خطته الإستراتيجية في مجال تسويق المنتجات المدنية، حرصًا على التواجد في كل المعارض الدولية والحفاظ على التواجد الدائم بالمعارض التى تتم إقامتها في مصر.

وصرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، محمد عيد بكر بأن شركات الإنتاج الحربي متمثلة في شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 9 الحربي )، شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، و شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) ستشارك في مجموعة المعارض المتخصصة (WIRE – TUPE – GIFA – GREEN MANUFACTURING – METAL & STEEL) ؛ المقرر إقامتها بمركز مصر للمعارض الدولية – التجمع الخامس، و المقام خلال الفترة من 2-4 من شهر سبتمبر القادم 2023.

وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة فى بيان اليوم، أن الغرض من إقامة تلك المعارض هو عرض كل ما يتعلق بالبنية التحتية و المجال الصناعي من أجهزة ومعدات وتكنولوجيا صناعية.

وأشار “بكر”، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك بها شركات الإنتاج الحربي في هذا المعرض، مضيفا أن شركات الإنتاج الحربي ستشارك في المعرض من خلال أحدث منتجاتها من (مسبوكات دقيقة -كور طحن أسمنت – شيميزات طرد مركزي – شفاطات – محرك – ألواح مدرفلة – عينات بيليت صلب – عينات أعمدة صلب – عينات درفيل صلب – رول أب بماكينة تصنيع نشارة الأخشاب)، فوزارة الإنتاج الحربي هي الزراع الصناعي للدولة و تسخر فائض طاقتها الإنتاجية لخدمة قطاع الصناعة و البنية التحتية بالدولة.