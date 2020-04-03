عقـــارات

وزارة الإسكان : قبول سداد مستحقات الوحدات والأراضي بالتحويل من جميع البنوك

عن طريق التحويل من أى من البنوك العاملة داخل الجمهورية إلى بنك التعمير والإسكان
محمود زكي 7:58 م, الجمعة, 3 أبريل 20 7:58 م, الجمعة, 3 أبريل 20

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قررت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قبول سداد مقدمات الحجز، أو الأقساط، أو أى مستحقات أخرى على الوحدات السكنية، أو الأراضى، والمستحقة خلال شهر إبريل، عن طريق التحويل من أى من البنوك العاملة داخل الجمهورية إلى بنك التعمير والإسكان وفقًا لما قاله الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال وزير الإسكان: يقوم العميل بالرجوع إلى فرع بنك التعمير والإسكان التابع له الوحدة السكنية، أو الأرض، للحصول على رقم الكود الخاص بها بالفرع، ليتم التحويل عليه.

وأكد أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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