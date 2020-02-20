وزارة الإسكان تمهل إحدى الشركات المتأخرة بمشروع «كابيتال بارك» في العاصمة الإدارية

اجتمع المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، اليوم، مع شركات المقاولات المُنفذة، واستشارى مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة “كابيتال بارك”.

وقال بيان صادر من الوزارة، إن عباس منح إحدى شركات المقاولات المتأخرة فى تنفيذ أعمالها بالمشروع (لم يذكر اسمها) أسبوعاً كمهلة أخيرة، لتحقيق البرنامج الزمنى المُكثف للتنفيذ.

وقال البيان إن زيارة الأسبوع القادم، ستتضمن تفقد سير الأعمال بجميع قطاعات المشروع.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن هذا هو الاجتماع الأسبوعي الثالث بموقع العمل، وذلك تنفيذا لتكليفات الوزير عاصم الجزار بعقد اجتماع أسبوعى بموقع المشروع، بين مسئولى الوزارة وشركات المقاولات واستشارى المشروع، لدفع معدلات التنفيذ وتذليل العقبات.

الإسكان : اجتماعات أسبوعية مع شركات المقاولات

واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذى للمشروع، وتقدم الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى للتنفيذ، ونسب الأعمال بالأسبقية الأولى بالمشروع، وأعداد العمال والمعدات بمواقع العمل.

وأوضح أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.

وأضاف المهندس عمرو خطاب الحدائق المركزية بمشروع “كابيتال بارك” تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً.

واشار أن القطاع الأول “CP 01″، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يعقد اجتماعاً دوريا مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة “كابيتال بارك”، لمتابعة معدلات التنفيذ، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع.