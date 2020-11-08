عقـــارات

وزارة الإسكان تطرح أراضٍ للبيع في مدينة العبور

بآلية التخصيص الفوري للأراضي
محمود زكي 1:47 ص, الأثنين, 9 نوفمبر 20 1:47 ص, الأثنين, 9 نوفمبر 20

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طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية قطعتي أرض بأنشطة متنوعة في مدينة العبور  وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها في طروحاتها منذ مارس من العام الماضي.

وقالت وزارة الإسكان ممثلة في المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع في مركز الحي الخامس بمدينة العبور على مساحة 11.04 فدان وذلك بسعر متر 2045 جنيه.

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وأوضحت الهيئة أن النسبة البنائية للاسكان تبلغ 50% من إجمالي مساحة الأرض على أن تكون النسبة البنائية الفيلات 45% من إجمالي المساحة المخصصة للأرض.

وأشارت أن نسبة المساحة المخصصة للخدمات تتراوح بين 8الى 12% من إجمالي مساحة الأرض على ألا.تزيد النسبة البنائية لها عن 30 % الأنشطة التجارية والإدارية وغيرها من الأنشطة و20% النوادي.

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وأكدت المجتمعات العمرانية أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض على ان  يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بعد موافقة الهيئة على التخصيص.

وأوضحت الهيئة أن القطعة الثانية تقع على مساحة 300 متر مربع بنشاط تجاري والتي تقع بمركز الحي السادس بالمدينة وذلك بسعر متر ١٦٥١٠ جنيه.

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وأكدت الهيئة أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 40% من  إجمالي مساحة الأرض والارتفاع بدروم وارضي ودورتي متكررين على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض 

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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