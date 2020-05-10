وزارة الإسكان تستهدف 1.27 مليار جنيه من بيع 6 قطع بمدينة بدر

طرحت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية 6 قطع أراضي بأنشطة متنوعة في مدينة بدر وذلك بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبعها الوزارة خلال الفترة الحالية تستهدف من خلالهم مبيعات تقدر بحوالي 1.27 مليار جنيه تقريبا.

وأضافت أن القطعة الأولى تقع بالمنطقة الترفيهية بمساحة 110 فدان بنشاط تجمع عمراني بسعر 1660 جنيه للمتر المربع على أن نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن 50 %من مساحة الأرض وتكون المساحة المسموح بالبناء عليها 50 % من المساحة المخصصة للإسكان

وأشارت إلى أن الارتفاع بدروم + راضي + 4 ادوار ويسمح بإقامة غرف سطح لا تزيد عن 25 % من مساحة الدور الأرضي. وأشارت إلى أن القطعة الثانية تقع بالمنطقة الترفيهية بمساحة 11.4 فدان بنشاط تجمع عمراني بسعر متر 2250 جنيه على أن تكون نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن 50 %من مساحة الأرض والمساحة المسموح بالبناء عليها 50 % من المساحة المخصصة للإسكان

ولفتت إلى أن القطعة الثالثة تقع على مساحة 22.4 فدان بالمنطقة الترفيهية بسعر متر بلغ 2135 جنيه على أن تكون نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن 50 %من مساحة الأرض والمساحة المسموح بالبناء عليها 50 % من المساحة المخصصة للإسكان

وأكدت أن القطعة الرابعة تقع في نطاق المنطقة الترفيهية ايضا على مساحة 16 فدان بنشاط عمرانى متكامل وبسعر متر بلغ 2135 جنيه أن تكون نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن 50 %من مساحة الأرض والمساحة المسموح بالبناء عليها 50 % من المساحة المخصصة للإسكان.

وزارة الإسكان طرحت قطعتي أرض خدمية بالمدينة

وعلى صعيد الأراضي الخدمية فقد طرحت وزارة الإسكان قطعة بمركز المدينة عل. مساحة 8427.21 متر مربع بنشاط تعليمي مدرسة على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30 ٪ وبسعر متر سجل 4130 جنيه تقريبا.

وأشارت وزارة الإسكان أن القطعة الخدمية الثانية تبلغ مساحتها 1483.28 متر مربع بنشاط تجاري بسعر 9000 جنيه.