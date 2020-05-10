عقـــارات

وزارة الإسكان تستهدف 1.27 مليار جنيه من بيع 6 قطع بمدينة بدر

بأنشطة عمرانية وخدمية مختلفة
محمود زكي 1:11 ص, الأثنين, 11 مايو 20 1:11 ص, الأثنين, 11 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية 6 قطع أراضي بأنشطة متنوعة في مدينة بدر وذلك بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبعها الوزارة خلال الفترة الحالية تستهدف من خلالهم مبيعات تقدر بحوالي 1.27 مليار جنيه تقريبا.

وأضافت أن القطعة الأولى تقع بالمنطقة الترفيهية بمساحة 110 فدان بنشاط تجمع عمراني بسعر 1660 جنيه للمتر المربع على أن نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن 50 %من مساحة الأرض وتكون المساحة المسموح بالبناء عليها 50 % من المساحة المخصصة للإسكان

وأشارت إلى أن الارتفاع بدروم + راضي + 4 ادوار ويسمح بإقامة غرف سطح لا تزيد عن 25 % من مساحة الدور الأرضي. وأشارت إلى أن القطعة الثانية تقع بالمنطقة الترفيهية بمساحة 11.4 فدان بنشاط تجمع عمراني بسعر متر 2250 جنيه على أن تكون نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن 50 %من مساحة الأرض والمساحة المسموح بالبناء عليها 50 % من المساحة المخصصة للإسكان

ولفتت إلى أن القطعة الثالثة تقع على مساحة 22.4 فدان بالمنطقة الترفيهية بسعر متر بلغ 2135 جنيه على أن تكون نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن 50 %من مساحة الأرض والمساحة المسموح بالبناء عليها 50 % من المساحة المخصصة للإسكان

وأكدت أن القطعة الرابعة تقع في نطاق المنطقة الترفيهية ايضا على مساحة 16 فدان بنشاط عمرانى متكامل وبسعر متر بلغ 2135 جنيه أن تكون نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن 50 %من مساحة الأرض والمساحة المسموح بالبناء عليها 50 % من المساحة المخصصة للإسكان.

وزارة الإسكان طرحت قطعتي أرض خدمية بالمدينة

وعلى صعيد الأراضي الخدمية فقد طرحت وزارة الإسكان قطعة بمركز المدينة عل. مساحة 8427.21 متر مربع بنشاط تعليمي مدرسة على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30 ٪ وبسعر متر سجل 4130 جنيه تقريبا.

وأشارت وزارة الإسكان أن القطعة الخدمية الثانية تبلغ مساحتها 1483.28 متر مربع بنشاط تجاري بسعر 9000 جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

الإسكان تستهدف 46.2 مليون جنيه من بيع قطعة أرض في مدينة ناصر الجديدة

محمود زكي 12:55 ص, الجمعة, 8 مايو 20

تعرف على الأراضي الخدمية المطروحة للبيع بالتخصيص الفوري في العاشر من رمضان

محمود زكي 12:12 ص, الجمعة, 8 مايو 20

الإسكان تطرح 3 قطع أراض خدمية للبيع في الشيخ زايد

محمود زكي 8:47 ص, الثلاثاء, 28 أبريل 20

الإسكان تطرح قطع أراضي في الشيخ زايد للبيع بالتخصيص الفوري

محمود زكي 12:41 ص, الأربعاء, 8 أبريل 20

وزارة الإسكان : قبول سداد مستحقات الوحدات والأراضي بالتحويل من جميع البنوك

محمود زكي 7:58 م, الجمعة, 3 أبريل 20

«الإسكان» تبدأ تسليم الأراضي الأكثر تميزا وبيت الوطن والاجتماعي في العبور الجديدة

محمود زكي 10:36 ص, السبت, 7 مارس 20