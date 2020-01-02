وزارة الإسكان: انتهاء النزاع القضائي على قطعة أرض لصالح المجتمعات العمرانية بأكتوبر

صرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بانتهاء النزاع القضائى بين الهيئة ونادى 6 أكتوبر الرياضى، بشأن أرض مجاورة للنادى، بصدور الحكم لصالح الهيئة في طعن النادي، والقاضي برفض دعوى البطلان الأصلية على الحكم السابق صدوره لصالح الهيئة بصحة إلغاء تخصيص المساحة المذكورة.

وسبق لجهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ قرار استرداد قطعة الأرض بمساحة 158 فدانا الواقعة على محور 26 يوليو من نادى 6 أكتوبر الرياضى، وذلك استيداء لحقوق الدولة، وتنفيذا للحكم القضائى الصادر بذلك الشأن، والذى يقضى بقصر المساحة المخصصة للنادى إلى 112 فدانا بنظام نقل الأصول، بدلاً من 270 فدانا بنظام مقابل الانتفاع بقيمة رمزية.

ويأتى ذلك فى إطار مصداقية الهيئة واستيداءً لحقوق الدولة ، والهيئة ترحب بتلقى كافة الطلبات الاستثمارية على قطعة الأرض المذكورة، والتى يتسنى الحصول على كافة التفاصيل الخاصة بها (النشاط – الاشتراطات البنائية – سعر المتر) عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة ( http://newcities.gov.eg ) أو تطبيق (Nuca App).