وزارة الآثار: رئيس مجلس الشيوخ الياباني يزور مشروع ترميم مركب خوفو الثانية

دعاء محمود زار اليوم رئيس مجلس الشيوخ الياباني والوفد المرافق له، وعدد من أعضاء هيئة الجايكا اليابانية، مشروع ترميم مركب خوفو الثانية لتفقد أعمال الترميم التي تتم داخل معامل الترميم الخاصة بالمشروع. وكان في استقبالهم كل من عيسي زيدان، مدير عام الترميم الأولي بالمتحف المصري الكبير، وعضو فريق العمل



دعاء محمود

زار اليوم رئيس مجلس الشيوخ الياباني والوفد المرافق له، وعدد من أعضاء هيئة الجايكا اليابانية، مشروع ترميم مركب خوفو الثانية لتفقد أعمال الترميم التي تتم داخل معامل الترميم الخاصة بالمشروع.

وكان في استقبالهم كل من عيسي زيدان، مدير عام الترميم الأولي بالمتحف المصري الكبير، وعضو فريق العمل بمشروع ترميم مركب خوفو الثانية، وهيروماسا كروكوتشى مدير الجانب اليابانى.

وأوضح زيدان أن هذه الجولة جاءت للوقوف على آخر مستجدات العمل بالموقع والتعرف على الخطوات العملية بالمشروع، وذلك من منطلق حرص اليابان وهيئة الجايكا على إتمام العمل بالمشروع على أكمل وجه ممكن باعتباره ثاني أكبر المشروعات اليابانية المصرية المشتركة بعد مشروع المتحف المصري الكبير.

ومن جانبه أضاف المشرف الأثري بالمشروع أن فريق العمل قام حتى الآن برفع وترميم ما يقرب من ٨٦٠ قطعة خشبية أثرية وتم نقل مايقرب من ٦٠٦ قطعة خشبية الي المتحف الكبير، وذلك بالتعاون بين وزارة الاثار وجامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية برئاسة عالم الاثار اليابانى دكتور ساكوجى يوشيمورا.