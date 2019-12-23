استثمار

وزارة الآثار تفتتح 23 مشروعا خلال عام 2019

من بينها إقامة مسلتين من صان الحجر بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.
دعاء محمود 3:34 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19 3:34 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19

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رصدت” المال” في هذا التقرير أهم الافتتاحات التي قامت بها وزارة الآثار خلال عام 2019، حيث افتتحت نحو 23 مشروعا موزعة ما بين مشروعات آثرية ومعابد ومساجد وأديرة.

  • 28 يناير: إقامة مسلتين من صان الحجر بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.
    • 3  مارس: مشروع خفض المياة الجوفية بكوم الشقافة.
    • 3 مارس: الانتهاء من مشروع ترميم مقابر الورديان بالإسكندرية.
  • 25 مارس: مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة كوم أمبو.
    • 5 أبريل: مشروع تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج.
    • 5 أبريل: مشروع خفض المياه الجوفية بالأوزيريون بسوهاج.
  • 5 أبريل: ترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج.
    • 18 أبريل: استكمال واجهة معبد الأقصر لأول مرة بعد الانتهاء من ترميم وإقامة التمثال الثالث و الأخير من مشروع ترميم وإقامة تماثيل الملك رمسيس الثاني أمام الصرح الأول للمعبد.
  • 19 أبريل : فتح معبد الأوبت بالكرنك للزيارة بعد الترميم.
    • 2 مايو: افتتاح مسجد فاطمة الشقراء بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة بعد الترميم.
    • 3 مايو: افتتاح مسجدى الكاشف والمجاهدين بمحافظة أسيوط.
  • 9 مايو: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير دير سانت كاترين
    • 28 يونيو: فتح هرم اللاهون بالفيوم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه عام 1889.
    • 28 يونيو: فتح مسجد خوند أصلباي بالفيوم بعد الانتهاء من مشروع ترميمه – المسجد مغلق منذ عام 2013.
  • 11 يوليو: البدء في أعمال تطوير منطقة شجرة مريم.
  • 12 يوليو: نقل التابوت المذهب الخارجي الكبير للملك توت عنخ آمون من مقبرته بالأقصر إلى المتحف المصري الكبير وخضوعه للترميم لأول مرة منذ اكتشاف المقبرة.
  • 13 يوليو: فتح هرم الملك سنفرو المنحنى وهرم الكا العقائدى بدهشور للزيارة.
  • 14 يوليو: افتتاح متحف نجيب محفوظ التابع لوزارة الثقافة بمبنى تكية أبوالذهب الأثرية بالأزهر.
    • 8 أغسطس: نقل مسلة حديقة الأندلس بالزمالك وإقامتها بمدينة العلمين الجديدة.
    • 31 أغسطس: فتح متحف الآثار بمدينة طنطا للزيارة بعد تطويره – المتحف مغلق منذ عام 2000.
  • 8 سبتمبر: قامت أيضا وزارة الآثار بترميم مقبرتين  (TT159 وTT286) بذراع أبو النجا بالأقصر.
    • 29 سبتمبر: افتتاح قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد ترميمه.
    • 29 سبتمبر: ترميم دير بضابا بنجع حمادى
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بقلم دعاء محمود

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