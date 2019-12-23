وزارة الآثار تفتتح 23 مشروعا خلال عام 2019

رصدت” المال” في هذا التقرير أهم الافتتاحات التي قامت بها وزارة الآثار خلال عام 2019، حيث افتتحت نحو 23 مشروعا موزعة ما بين مشروعات آثرية ومعابد ومساجد وأديرة.

28 يناير: إقامة مسلتين من صان الحجر بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة. 3 مارس: مشروع خفض المياة الجوفية بكوم الشقافة. 3 مارس: الانتهاء من مشروع ترميم مقابر الورديان بالإسكندرية.



25 مارس: مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة كوم أمبو. 5 أبريل: مشروع تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج. 5 أبريل: مشروع خفض المياه الجوفية بالأوزيريون بسوهاج.



5 أبريل: ترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج. 18 أبريل: استكمال واجهة معبد الأقصر لأول مرة بعد الانتهاء من ترميم وإقامة التمثال الثالث و الأخير من مشروع ترميم وإقامة تماثيل الملك رمسيس الثاني أمام الصرح الأول للمعبد.



19 أبريل : فتح معبد الأوبت بالكرنك للزيارة بعد الترميم. 2 مايو: افتتاح مسجد فاطمة الشقراء بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة بعد الترميم. 3 مايو: افتتاح مسجدى الكاشف والمجاهدين بمحافظة أسيوط.



9 مايو: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير دير سانت كاترين 28 يونيو: فتح هرم اللاهون بالفيوم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه عام 1889. 28 يونيو: فتح مسجد خوند أصلباي بالفيوم بعد الانتهاء من مشروع ترميمه – المسجد مغلق منذ عام 2013.



11 يوليو: البدء في أعمال تطوير منطقة شجرة مريم.

12 يوليو: نقل التابوت المذهب الخارجي الكبير للملك توت عنخ آمون من مقبرته بالأقصر إلى المتحف المصري الكبير وخضوعه للترميم لأول مرة منذ اكتشاف المقبرة.

13 يوليو: فتح هرم الملك سنفرو المنحنى وهرم الكا العقائدى بدهشور للزيارة.

14 يوليو: افتتاح متحف نجيب محفوظ التابع لوزارة الثقافة بمبنى تكية أبوالذهب الأثرية بالأزهر. 8 أغسطس: نقل مسلة حديقة الأندلس بالزمالك وإقامتها بمدينة العلمين الجديدة. 31 أغسطس: فتح متحف الآثار بمدينة طنطا للزيارة بعد تطويره – المتحف مغلق منذ عام 2000.

