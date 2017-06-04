وزارة الآثار تعقد ورش عمل بمتاحف الجمهورية

قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، أن الأقسام التعليمية بالمتاحف المصرية ستبدأ أنشطتها الصيفية في الأول من يوليو بعد الإنتهاء من إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأوضحت في بيان صحفي أن الأنشطة تشمل إقامة عدد من ورش العمل لأربعة موضوعات توضح كيف قام المصري القديم باستثمار الوقت لانتاج الحضارة المصرية القديمة وكيف اهتم بالنظافة والجمال على مر الحقب التاريخية المختلفة.

وتابعت أن الورش تتضمن سلسلة من المحاضرات حول هذه الموضوعات بالإضافة إلى جولات إرشادية بالمتاحف المختلفة لمشاهدة القطع الأثرية ذات الصلة بالموضوع على الطبيعة.

وأكدت أن الأقسام التعليمية ستعكف خلال فترة الصيف على تدريب السيدات غير العاملات وكذلك الشباب من الجنسين على أحد الحرف التراثية كصناعة الجلود والأخشاب والحلي والطباعة، ما يأتي في إطار خطة المتاحف لاستدامة علاج البطالة وتشجيع المشاريع الصغيرة باعتبارها أحد المؤسسات الهامة بالدولة.

وأشارت إلى أن قطاع المتاحف سيقدم خدمة للجمهور عن طريق إعداد استمارات خاصة لمن يرغب في تعلم حرفة بعينها بحيث يتم ملأها من خلال الاقسام التعليمية بالمتاحف.