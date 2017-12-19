وزارة الآثار أطلقت 25 معرضا داخليا وخارجيا في 2017

دعاء محمود:أعلنت وزارة الأثار عن حصاد أعمالها خلال عام 2017 في تنمية الموارد المالية للوزارة والتي تضمنت إستحداث رسوم للتصوير للباحثين والتصوير العلمي داخل المقابر والمواقع الأثرية والمخازن المتحفية وقرار بفتح متحف الفن الإسلامي للزيارة ليلاً يوم السبت من كل أسبوع إعتباراً من أول أبريل 2017.كما

دعاء محمود:

أعلنت وزارة الأثار عن حصاد أعمالها خلال عام 2017 في تنمية الموارد المالية للوزارة والتي تضمنت إستحداث رسوم للتصوير للباحثين والتصوير العلمي داخل المقابر والمواقع الأثرية والمخازن المتحفية وقرار بفتح متحف الفن الإسلامي للزيارة ليلاً يوم السبت من كل أسبوع إعتباراً من أول أبريل 2017.

كما تم إعتماد لائحة للرعاية التجارية لأول مرة بوزارة الآثار تتضمن رعاية للمواقع الأثرية والمتاحف والفعاليات والمؤتمرات ومعارض الآثار المؤقتة والحفائر الأثرية وكذلك مشروعات الترميم والتطوير، و صدور قرار بدخول ذوي الإحتياجات الخاصة من المصريين مجاناً للمواقع الأثرية.

وقامت الوزارة بإستحداث إدارة لتنمية الموارد المالية للوزارة، وإصدار تصريح زيارة سنوي للمصريين والأجانب المقيمين لزيارة أحد المتاحف بأي عدد من الزيارات، وإصدار تصريح زيارة غير مجاني يتيح لحامله من الزائرين الأجانب دخول كافة المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بالقاهرة الكبرى Cairo Pass (80 دولار للأجنبى + 40 دولار للطالب الأجنبى).

ولفتت الوزارة إلي أنه تم شراء خمس سيارات كهربائية لتسهيل انتقال الزائرين بشارع المعز لدين الله الفاطمي، و صدر قرار رئيس الجمهورية بإلغاء نسبة ال 10% من حصيلة موارد صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء والتي كانت تحصل لصالح صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

وفي 26 اغسطس الماضي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2017 بأن يكون الوزير المختص بشئون الآثار هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة للشركة القابضة للإستثمار في مجالات الآُثار ونشر الثقافة الأثرية.

وفي أكتوبر الماضي تم العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء لإستصدار قرار بتشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة وفي سبتمبر الماضي صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2091 لسنة 2017 بتعديل بعض المواد الخاصة بقرار دولته السابق رقم 1201 لسنة 2004 بشأن إنشاء الشركة القابضة للإستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، وجاري إستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الجمعية العمومية للإستثمار في مجالات الآثار.

وأشارت الوزارة إلي موافقة مجلس الإدارة على أن يكون الحد الأقصى للفئات العمرية المستفيدة من أسعار الطلاب لشراء التذاكر والتصاريح للمناطق الأثرية والمتاحف حتى سن ثلاثين عاماً، كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على التصوير الفوتوغرافي والفيديو التذكاري الشخصي غير التجاري بمعبدي أبو سمبل بمحافظة أسوان بمبلغ 300 جنيه للمصري والأجنبي.

وفي 16 ديسمبر الجاري صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2747 لسنة 2017 بتشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة للإستثمار في مجالات الآُثار ونشر الثقافة الأثرية.

وفيما يلي حصاد أعمال الوزارة في المعارض الخارجية والداخلية:

أ. المعارض الخارجية

· 13 يناير 2017: إفتتاح المعرض المؤقت “العصر الذهبي لبناة الأهرام”في محطته السادسة بمدينة توياما اليابانية.

· 10 فبراير 2017: إفتتاح المعرض المؤقت “أسرار مصر الغارقة”في محطته الثالثة بمتحف رايتبيرغ بسويسرا.

· 22 أبريل 2017: إفتتاح المعرض المؤقت “العصر الذهبي لبناة الأهرام”في محطته السابعة بمدينة شيزوكا اليابانية.

· 18 يونيو 2017: إفتتاح المعرض المؤقت ”السلطان بيبرس البندقداري وعصره“ بالمتحف القومي بمدينة أستانا عاصمة كازاخستان والذي يضم 22 قطعة أثرية تعود لعصر السلطان بيبرس، وتستمر مدة المعرض شهرين.

· 8 يوليو 2017: إفتتاح معرض «عصر بناة الأهرام» في مدينة فوكوكا اليابانية حتى نهاية شهر أغسطس 2017.

· 13 سبتمبر 2017: إفتتاح معرض بعنوان “مصر: الإكتشاف الإستثنائي للفرعون أمنحتب الثاني”بالمتحف الثقافي الجديد بمدينة ميلانو بإيطاليا (حيث تمت المشاركة بعدد 9 قطع أثرية).



ب. المعارض الداخلية:

· 1 يناير – 31 مارس 2017: معرض “الأسلحة في القرن الثامن عشر”بمتحف رشيد.

· 26 يناير – 26 فبراير 2017: معرض “مصر مهد الأديان”بالمتحف المصري بالتحرير.

· 2 فبراير 2017: إفتتاحمعرض “شهداء مصر”بالمتحف القبطي.

· 18 فبراير2017: المعرض المؤقت بمتحف الأقصر عن “مكتشفات البعثة المصرية – الألمانية”بالبر الغربي بالأقصر، في حضور السيدة إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو والسيد محافظ الأقصر.

· 16 مارس 2017: عرضأحدث اكتشافات البعثة المصرية الألمانية بمنطقة سوق الخميس بالمطرية والمتضمن عرض التمثال الملكي الضخم إلى جانب الجزء العلوي من تمثال للملك ستي الثاني وعتب علوي عليه خرطوش الملك ستي الأول وكتلتان حجريتان، وذلك بحديقة المتحف المصرى بالتحرير، بحضور أمير الدنمارك والسيد وزير السياحة وأعضاء مجلس النواب وعدد كبير من السفراء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية.

· 15 مايو – 20 يونيو 2017: إفتتاح المعرض المؤقت “أبو سمبل: 200 سنة على وفاة العالم بورخارت”والذي أقيم بالمتحف المصري بالتحرير بحضور السفير السويسري بالقاهرة وبالتعاون مع جامعة بازل.

· 20 مايو – 5 يوليو 2017: أفتتح بمتحف الفن الإسلامي معرض بعنوان “ترنيمة وآذان إبداع فنان” والذى يضم35 قطعة أثرية ترجع لعصور مختلفة من الحضارة الإسلامية.

· 13-30 يوليو 2017: في إطار الإحتفالات بثلاثين عاماً على بدء حفائر وزارة الآثار بسيناء، أقامت وزارة الآثار بالتعاون مع مكتبة الأسكندرية معرضاً للصور تحت عنوان «ثلاثون عاماً حفائر بالمدخل الشرقي لمصر 1987-2017» بمكتبة الأسكندرية.

· 27 أغسطس 2017: نظم المتحف المصري بالقاهرة معرض مؤقتاً لطلبة كلية التربية الفنية جامعة حلوان بعنوان “وجوه فرعونية”.

· 27 أغسطس 2017:تم عرض عدد من العملات والسندات الورقية لدولتي العراق والصين بالقاهرة المضبوطة قبل تهريبها في إحتفالية أقيمت بالمتحف المصري بالتحرير تم خلالها تسليمها للسادة سفيري العراق والصين بالقاهرة.

· 28 أغسطس 2017: نظم قصر أمير محمد علي بالمنيل معرض صور مؤقت عن الأزياء العثمانية بعنوان “على رأسه ريشة”.

· 28 أغسطس 2017: تنظيم معرض فني بقصر الأمير طاز تحت عنوان “مصر بعيون فنانيها”.

· 10 أكتوبر- 10 نوفمبر 2017: نظم متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة معرضاً بعنوان “عدسة”يضم المعرض 66 لوحة فوتوغرافية لمقتنيات وقاعات متحف الفن الإسلامي.

· 19 أكتوبر 2017: افتتح السيد وزير الآثار والسفير الإيطالي بالقاهرة معرضاً للصور الفوتوغرافية بمقر المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة والذي يحكي مراحل اكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة ستي الأول وذلك بمناسبة مرور 200 عام على اكتشافهما.

· 31 أكتوبر 2017: إستقبال المتحف المصري بالتحرير معرض صور بعنوان “150 عاماً من الزيارات الملكية البلجيكية لمصر”ويحضره عدد كبير من الشخصيات الهامة المصرية والدولية.

· 8 نوفمبر 2017: نظم متحف ركن حلوان معرضاً مؤقتاً تحت عنوان “حياة ملك” .

· 15 نوفمبر – 31 ديسمبر 2017: نظمت وزارة الآثار بالتعاون مع المعهد الألماني للآثار معرضاً مؤقتاً بالمتحف المصري تحت عنوان “كنوز توت عنخ أمون غير المرئية”ويضم 86 قطعة ذهبية تعرض منها 55 قطعة للمرة الأولى للجمهور.

· 3 ديسمبر 2017: إفتتاح معرض بيع الحرف التقليدية بالمتحف المصري بالتحرير.

· 11 ديسمبر 2017: إستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية وفداً من مقاطعة جيان سو الصينية ، وتم إفتتاح معرضاً لمدة يوم واحد للصور الفوتوغرافية يضم نحو 45 صورة توثق طريق الحرير التجاري بين مصر والصين.



وعن البعثات الأثرية ، قالت الوزارة إن إجمالي عدد البعثات الأثرية المصرية (12) بعثة، وإجمالي عدد البعثات الأثرية الأجنبية والمشتركة (238) بعثة من 24 دولة: “الفرنسية (49)، الأمريكية (40)، الألمانية (34)، الإنجليزية (21)، الإيطالية (19)، البولندية (17)، اليابانية (9)، الأسبانية (7)، السويسرية (6)، النمساوية (5)، البلجيكية (5)، الأسترالية (4)، الهولندية (4)، الروسية (4)، المجرية (3)، اليونانية (3)، الكندية (2)، الأرجنتينية (1)، التشيكية (1)، البرازيلية (1)، الدومينيكية (1)، المكسيكية (1)، البلغارية (1).

