«الزراعة» تطلق تجربة جديدة لزراعة القطن وخدمته وجنيه آليا

أكدت وزارة الزراعة أن محصول القطن من أهم المحاصيل الاستراتيحية بجمهورية مصر العربية وعماد وعصب الاقتصاد القومى طوال الفترة الماضية ولنقص الأيدى العاملة وارتفاع أسعارها خصوصاً فى المناطق المستصلحة والأراضى الجديدة إلى جانب ارتفاع التكاليف الانتاجية لمحصول القطن أدى ذلك إلى انخفاض المساحات تدريجياً.



أضاف التقرير الصادر عن مركز البحوث الزراعية أنه ومن هذا المنطلق قام معهد بحوث القطن هذا الموسم 2023/2024 بعمل 3 تجارب لزراعة القطن بالميكنة الزراعية منها تجربتان بقطاع الانتاج بمحافظة كفر الشيخ الأولى بزراعة كفر دفرية للصنف جيزة 94 بمساحة 5 فدان والثانية للصنف جيزة 92 بزراعة القرضا بمساحة 5 فدان وتمت زراعتها فى يوم السبت الموافق 13 / 5/ 2023 إلى جانب التجربة الثالثة فى الحقل الارشادى التابع لللإدارة الزراعية بمركز قطور بمحافظة الغربية وزرعت بالصنف جيزة 94 وذلك يوم الاثنين الموافق 23/5/2023؟



وكشف التقرير أنه من أهم مميزات عمليات زراعة القطن بالميكنة :



أولاً : توفير نفقات تخطيط الأرض للمزارع حيث أنه يتم زراعة الأرض مستوية وغير مخططة وتظل كذلك حتى نمو النباتات إلى 2 و3 ورقات حقيقية وهو يوفر تكاليف لا تقل عن 250 جنيهاً تخطيط إلى جانب توفير من 300 إلى 400 من تكاليف الزراعة بالمقارنة بالزراعة اليدوى .



ثانيا: ضبط المسافات بين الجور وتكون فى حدود من 10 سم أو 11 جورة فى الخط باجمالى المساحة مما يعطى الفرصة كاملة لكل نبات للاستفادة من المقررات السمادية والعناصر الغذائية والهواء والحرارة والاضاءة الموجودة .



ثالثاً: زراعة بذرة واحدة بالجورة يؤدى بالمزارع إلى عدم القيام بعملية الخف للنباتات مما يوفر على الأقل مبالغ من 300 إلى 600 جنيها للمزارع وهى تكاليف الخف.



رالعاً : سهولة عمليات الخدمة والعزيق وازالة الحشائش باستخدام المحاريث الالية بالجرار مما يخفض من تكاليف نقاوة الحشائش والعزيق انتظام الكثافة النباتية ووصولها للحد الأمثل الذى يعطى أعلى قدرة انتاجية من وحدة المساحة مما يزيد من الانتاجية وتعظيم ربحية المزارع .



خامساً: توفير كمية من البذرة تصل إلى 16 كجم للفدان مما يقلل من تكاليف شراء البذرة على المزارع ويوفر للفلاح 400 جنيهاً من تكلفة شراء البذرة للفدان .



سادساً: كمية البذرة التى تم توفيرها وعلى مساحة 300 ألف فدان يمكن أن توفر 40 ألف إردب بذرة إذا تم الزراعة لكافة مساحة القطن بالميكنة الزراعية .



سابعاً: خفض المساحات المنزرعة بتقاوى الاكثار وبالتالى تقليل التفقات التى تنفق على نقاوة واستئصال النباتات الغريبة .



ثامناً : تقليل مدة تداول السلالة بالأسواق مما يزيد من النقاوة الوراثية ويقلل من عمليات الخلط وتدهور البذرة .



